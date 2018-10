Alamäe kommenteeris, et Kristina on väga tugev kandidaat esimehe kohale. "Meil on organisatsioonis palju tugevaid juhipotentsiaaliga inimesi ja eks aeg näitab, kui palju veel erinevaid kandidaate tuleb," vastas ta küsimusele tema enda võimaliku kandideerimise kohta.

Eesti 200 avalikustas hiljuti oma varivalitsuse, mille peaministrikandidaat on Alamäe. Mis saab varivalitsusest, kas uus erakonna esimees hakkab ka varivalitsuse peaministrikandidaadiks, ei ole Alamäe sõnul veel võimalik öelda, seda peab erakond otsustama.

Eesti 200 planeerib erakonna asutamist 3. novembril. Vajalikust 500st liikmest on praegu umbes 450 liiget koos ja see arv kasvab iga päevaga jõudsalt.

Eile selgus, et oktoobris oli Eesti 200 toetus valijate seas umbes üheksa protsenti.