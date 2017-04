Pressinõukogu mõistis Ekspressi vaidluses Martin Repinskiga õigeks

Pressinõukogu arutas Martin Repinski kaebust Eesti Ekspressis ilmunud artiklite peale ja leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

23. novembril 2016 ilmunud artikkel „Säh sulle eestimaist: maaeluministriks saava Martin Repinski kitsejuust tuleb Hollandist“, 30. novembril ilmunud „Repinski kümme suurt ja väikest valet“, 18. jaanuaril ilmunud „Repinski kitsefarmi verised varjuküljed“ ja „Miks valiti Repinski rahvusooperi nõukogusse?“ räägivad Eesti suurima kitsefarmi omaniku ja tollase maaeluministri Martin Repinski farmiga seotud probleemidest (Hollandi juustust, hügieeninõuetest, väidetavalt mustalt makstud palkadest jne).

Martin Repinski kaebas pressinõukogule, et 23. novembril ilmunud artikliga seotud küsimustele sai ta vastamiseks aega poolteist tundi. Kaebaja lisas, et talle anti võimalus kommenteerida artiklist vaid osa. Martin Repinski leiab, et artikli juhtlõik ja loo teema püstitus olid valed ja tema suhtes vaenulikud. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud kommenteerida artikli juures olnud videot hoonetest ja kitsedest. Martin Repinski väitel on videos näidatud naabri kinnistul asuvaid lagunenud hooneid, mitte tema omi. Samuti leiab kaebaja, et artiklid sisaldavad valeinfot.

Eesti Ekspress vastas pressinõukogule, et ajakirjanik kohtus Martin Repinskiga 21. novembril, mil kaebaja andis intervjuu. Kohtumisel lepiti lehe väitel kokku, et lisaküsimused saadab ajakirjanik meiliga. Leht märkis, et kaebajale ei saanud tulla üllatusena täiendavate küsimuste esitamine. Leht lisas, et lugu põhineb paljudel allikatel ja dokumentidel.

Loe veel

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud artiklitega ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artiklite avaldamine oli pressinõukogu hinnangul avalikkuse huvides ja kaebaja sai neis sõna.

Eesti Ekspress kirjutas möödunud aasta 23. novembril, et vastse maaeluministri Martin Repinski (30) kitsejuust oli imporditud ning polnud mahetoode. Lisaks olid lehe väitel Repinski ettevõttel maksmata palgad ning eiratud hügieeninõuded.