PRESIDENT TUNNUSTAB | Pikaaegne riigikohtunik Priit Pikamäe haarab teele sattunud võimalusest

45aastane Pikamäe asub veebruari algul esimese eestlasena kuueks aastaks tööle Euroopa Kohtu kohtujuristina. Enne seda töötas Pikamäe ligi 13 aastat riigikohtunikuna, aastatel 2009-2013 oli riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees ja 2006-2009 riigikohtunikuna.

Hiljuti Eesti Päevalehele antud intervjuus ütles Pikamäe, et ei pea ennast karjääriinimeseks ning lähtub pigem sellest, millised võimalused elu talle parasjagu ette toob. Pärast Euroopa Kohtu ametiaja lõppu näeb ta ühe võimalusena riigikohtusse naasmist, samas ei välista ta täiskohaga akadeemilisele tööle pühendumist. Oma hingelt olevat Pikamäe enda sõnul eelkõige akadeemiline inimene ning talle meeldib tudengeid õpetada.

Pikamäel on õigusteaduste doktorikraad Tartu Ülikoolist ning ta on samas töötanud õigusteaduskonna külalisprofessorina. Ta on abielus ja kahe lapse isa.