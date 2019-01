PRESIDENT TUNNUSTAB | Kai Part ja Made Laanpere võitlevad päevast päeva vägistamisohvrite eest

Ta räägib väsimatult terviklikust seksuaalharidusest, on muuhulgas kohtinguvägivallast rääkiva õpiku ja tööraamatu üks autoritest ja teeb endiselt tööd selle nimel, et vägistamisohvrid saaksid abi. Nii tutvustas Kai Part Päevalehele eelmisel aastal äsjavalminud seksuaalvägivallaohvrite ülevaatustuva, nn rape kit’i – komplekti, mida kasutatakse vägistamisohvrilt tõendite kogumiseks. „Doktor Part kirjeldab, kuidas kõike püütakse teha samm-sammult: kui tohib, palun võta paljaks ülakeha. Siis alakeha. Kui tegu on lapsega, küsib arst: kas sa oskad konnamoodi istuda? Või liblika? Ja proovib siis tasakesi lapse nõusolekul suguelunditelt tõendeid koguda. Ka laps peab saama öelda: arst tohib küll mind sealt üle vaadata. Ja see on ohutu,” kirjtuasime toona.

Juba toona rääkis Kai sellest, kuidas algus on hea, aga unistused suuremad: "Kindlasti vaja, et abi ei osutaks ainult arstid, vaid suurem meeskond, kelle hulgas on ka psühhosotsiaalsele abile spetsialiseerunud inimene. Selline spetsialist tegeleks ohvriga keskusesse saabumisest kuni sealt lahkumiseni, see inimene peaks aitama ohvril otsustada, kas ta võib koju minna, kas tal on lähedane, kes vastu tuleks, või on hoopiski tarvis minna varjupaika. Ta peaks korraldama ka meditsiinilise ja psühholoogilise järelravi,” selgitas Part. Peale psühhosotsiaalse kriisiabi peaks keskuses pakutama ohvrile ka tasuta juriidilist abi. Kõike mainitut ei ole Pardi hinnangul võimalik üleöö tekitada.

Pealegi on toimiva keskuse tarbeks vaja ka palju raha. „Me saame alustada vähemalt sellest, et korraldame koolitusi haiglate ja seksuaaltervise kliinikute personalile jaanuaris. Seal istuvad koos meedikud, politseinikud, haiglad ja psühholoogid ning teised, kes selles piirkonnas peaksid koos ohvrite abistamisel töötama,” märkis Part.

Temaga on paarisrakendis dr. Made Laanpere, kes on ka Eesti naistearstide seltsi president, naistearst, noortenõsutaja. Ta on seksuaalvägivalla ohvrite abistamise võrgustiku eestvedaja ja teeb väga suurt tööd selleks, et seksuaalvägivalla ohvrid oleks hoitud.

Nii on mõlemad kirjutanud ka arvamusartikleid, et rohkem mõistetaks, mis toimub. Ka seda, et enamik ohvreid annabki osalisi või ebatäpseid ütlusi, mida ei tohi segi ajada teadlike valeütlustega.