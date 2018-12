President Toomas Hendrik Ilvese 65. sünnipäeva puhul ilmub temale pühendatud postmark

1984. aastal kolis Ilves Euroopasse, et hakata tööle Saksamaal Münchenis raadios Vaba Euroopa. Esmalt oli ta uurija ja välispoliitika analüütik ning hiljem Eesti toimetuse juhataja.

Aastatel 1993–1996 oli Toomas Hendrik Ilves Washingtonis Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides. Sel ajal algatas ta koos haridusminister Jaak Aaviksooga Tiigrihüppe programmi, et kõik Eesti koolid saaksid arvutid ja internetiühenduse.

1996–1998 oli Ilves välisminister. Pärast lühikest aega Põhja-Atlandi Instituudi esimehena 1998. aastal pidas ta kuni 2002. aastani taas välisministri ametit.

2002–2004 oli Ilves riigikogu liige. 2004. aastal valiti ta Euroopa Parlamenti, kus ta täitis väliskomisjoni aseesimehe ülesandeid. Euroopa Parlamendi liikmena algatas ta Läänemere strateegia, millest sai hiljem Euroopa Liidu ametlik regionaalpoliitika valdkond.

2006. aastal valiti Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi presidendiks. Aastal 2011 valis riigikogu Ilvese presidendiks ka teiseks ametiajaks.

2011–2012 oli Ilves EL-i e-tervise töörühma esimees ja 2012. aasta novembrist kuni 2014. aasta veebruarini Euroopa Komisjoni kutsel Euroopa pilvandmetöötluspartnerluse juhtkomitee esimees. Aastatel 2014–2015 oli Ilves Maailmapanga maailma arenguaruande 2016 "Digitaalsed dividendid" nõukoja kaasesimees ning alates 2014. aasta juunist on ta Maailma Majandusfoorumi küberjulgeoleku teemalise rahvusvahelise nõukogu esimees.

Ilvese huvi arvutite vastu algas juba lapsepõlves – 13aastaselt õppis ta selgeks programmeerimise ja alates Eesti iseseisvuse taastamisest on ta edendanud riigi IT-arengut.

Toomas Hendrik Ilvesel on kolm last: abielust Merry Bullock'iga poeg Luukas Kristjan (1987) ja tütar Juulia (1992) ning abielust Evelin Ilvesega tütar Kadri Keiu (2003).

Alates 2. jaanuarist 2016 on ta abielus Ieva (Kupce) Ilvesega, kellel on kaks last: poeg Ralfs (2002) ja tütar Isabella (2014). Aastal 2016 sündis ka Toomas Hendrik ja Ieva Ilvese ühine poeg Hans Hendrik.