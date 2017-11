President Toomas Hendrik Ilves: Gemalto esindaja on rassist ja natsist, kes peab eestlasi untermenschideks

President Toomas Hendrik Ilves leidis mahti vastata Eestile ID-kaarte valmistava ettevõtte Gemalto Eesti esindajale Andreas Lehmannile, kes eile turvarskiga ID-kaartide saagas uue peatüki avas.

Lehmann ütles mäletatavasti eile Delfile, et et teavitas Eesti ametnikke ID-kaardi turvariskidest juba juunis, aga kuivõrd puhkusteaeg oli tulekul, ei olnud noil aega ega isu teemaga aegsasti tegeleda.

President Ilves kirjutab sotsiaalmeedias, et selliste patroniseerivate ja ebaviisakate väljendite eest peaks Gemalto Lehmanni vallandama ja seejärel vabandama. Enam ülbemaks ei saagi minna, hindab

Ilves kohe hakatuseks. Delfi avaldab vabatõlke ingliskeelsest postitusest täismahus.

"Patroniseeriv jutt, kuidas põhjamaalased oma "pika suve" tõttu kaks ja pool kuud vabaks võtsid ja seetõttu sinu sinu hoiatusele tähelepanu ei pööranud, on suisa rassistlik. Siin, Silicon Valleys, võiks mõnigi sellist juttu lausa natsistlikuks pidada. Mina küll pean. Aga hispaanlased? Kas nemad reageerisid aeglaselt, sest pidasid siestat? Ja veel, mida arvata Slovakkiast? Neil pole sellist laiuskraadi-puuet nagu põhjamaalstel? Millal sa - kogu selle skandaali ämmaemandana - neid informeerisid?

Samas, võib-olla võrsub kogu probleem hoopis Gemalto sisekultuurist. Eestlased, need on ju idapoolsed alam-inimesed, me võime nendesse üleolevalt suhtuda ja süüdistada kõigis oma ebaõnnestumistes nende pikki suvesid ja puhkamise-iha! Ilmselgelt on just see sinu väljaütlemise põhisõnumiks.

Firma peaks avaldama ametliku vabanduse, ja sina peaksid töötama alal, kus sinu Übermenschlik ellusuhtumine ei solva neid, kes sinuga lävima peavad."