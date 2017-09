President kuulutas välja koolilastele suunatud ajalooalaste uurimistööde võistluse

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja kooliõpilastele suunatud ajalooalaste uurimistööde võistluse "Sada aastat Eesti riiki".

Eesti Vabariigi sajas sünnipäev on tähtis verstapost ja ajaloohuvilistena kutsub see meid tagasi vaatama selle saja aasta jooksul toimunu poole. Võistlusele oodatakse töid, mis on pühendatud kõigele, mis selle saja aasta jooksul Eesti riigis toimus.

Oma kevadises uurimistööde võistluse lõpukõnes juhtis president Kersti Kaljulaid tähelepanu sellele, et ajalugu on nagu sebra, kus valgele triibule järgneb alati must triip ja vastupidi. "Meie ülesanne peab olema tunda huvi mõlemate triipude vastu eesmärgiga venitada tulevikus valgeid triipe võimalikult pikaks, adudes põhjusi, mis teevad need mustad triibud võimalikuks," ütles riigipea.

Kaljulaid on juba 19. korda toimuva konkursi patroon. Konkursi eesmärk on süvendada noortes huvi ajaloo vastu ning nägema seoseid mineviku ja oleviku vahel. Konkursil osalemiseks on määratud vanuseastmed: põhikool (5.–9. klass) ning gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid. Uurimistööde esitajate vanuseline ülempiir on 21. aastat.

Konkurssi korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ning seda toetavad Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Uurimistöid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad mitmete teadusasutuste esindajad. Hinnatakse uurimistöö originaalsust, allikate kasutamise ja üldistamise oskust ning tööde vastavust teemale.