President külastab sel nädalal Benini, Senegali ja Alžeeriat

„Kuigi oleme väike riik, saame Aafrikat toetada, jagades Eesti kogemust e-riigi ja küberjulgeoleku vallas ning näidates, et näeme oma silmapiirist kaugemale,“ selgitas president Kaljulaidi välisnõunik Lauri Kuusing. „Aafrika riikidel on suur potentsiaal tänu e-lahendustele muuta paremaks piiriülest koostööd, kasvatada majandusi ning jõuda arenguhüppeni. Sellest võidavad nii Eesti kui meie ärikogukond, kes on Aafrikaga koostööst väga huvitatud,“ ütles Kuusing.

Kolmapäeval on president Kersti Kaljulaid ametlikul visiidil Beninis, mis on Eesti riigipea esimene ametlik visiit Aafrikasse. President Kaljulaidi saadab Beninis riigikogu liige Mart Nutt ja äridelegatsioonis on kaasas mitmed Eesti tehnoloogiaettevõtted. Kohtumisel Benini presidendi Patrice Taloniga kirjutatakse Eesti ja Benini vahel alla koostöölepped IT-lahenduste kasutuselevõtuks ja e-lahenduste juurutamiseks Beninis.