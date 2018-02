President Kersti Kaljulaid tunnustas teenetemärkidega Eesti eredaimaid teenäitajaid

President tunnustab riiklike teenetemärkidega kokku 166 tähelepanuväärset isikut.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel anname oma riigi teenetemärgid tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.

Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.

„Eesti on see, mis me ise teeme. Eesti on meie kõigi mõtete ja tegude summa. Kõik need inimesed on aidanud kaasa sellele, et Eesti oleks sõbralikum, turvalisem ja edukam. Nad kõik on andnud enam, kui nõuab nende igapäevatöö ja teinud Eestit paremaks,” ütles president Kaljulaid.

Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.

Vabariigi President annab teenetemärgid üle 21. veebruaril Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Riigivapi II klass



Eiki Nestor

Riigikogu esimees

Üks Eesti ajaloo kõige pikema töökogemusega riigikogu liikmetest, kes on kuulunud

Riigikogu seitsmesse koosseisu. Riigikogu VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII koosseisu liige.

EV regionaalminister 1994–1995; EV sotsiaalminister 1999–2002.

Mart Nutt

Riigikogu liige

Üks Eesti ajaloo kõige pikema töökogemusega riigikogu liikmetest, kes on kuulunud

Riigikogu seitsmesse koosseisu. Riigikogu VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII koosseisu liige.





Riigivapi III klass



Clyde Kull

Diplomaat, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Eesti Euroopa Liidu esinduse asejuht Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal, Coreper I (Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) liige. Pikaaegne Eesti diplomaat.

Peep Lassmann

Pianist ja muusikapedagoog

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor 1992–2017. Üks väljapaistvamaid eesti pianiste, kes

on hinnatud nii solisti kui ka ansamblipartnerina. Aastast 1998 Rahvusooper „Estonia” nõukogu liige ning aastast 2003 Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu esimees.

Piret Lilleväli

Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise korraldusjuht

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja. Varem töötanud majandusministeeriumis, sotsiaalministeeriumis ja siseministeeriumis.

Kaja Tael

Diplomaat, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Eesti Euroopa Liidu esinduse juht Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal, Coreper II

(Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) liige. Pikaaegne Eesti

diplomaat.





Riigivapi V klass



Jüri Pertmann

Vabadusvõitleja

Pertmann osales Tartu I Keskkooli ja Tartu Ehitustehnikumi õpilastest koosneva noorte põrandaalune vastupanuorganisatsiooni Kuperjanovlased tegevuses. 24. veebruaril 1955

levitas organisatsioon hektograafil paljundatud lendlehti, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi 37. aastapäevale. 1957 arreteeriti Nõukogude-Soome piiril ja oli 1958-1963 Mordva ANSV vangilaagrites, kus osales põrandaaluse laagriorganisatsiooni Eesti Uusrahvuslaste Liit tegevuses. Pärast vabanemist levitas võimude poolt keelatud kirjandust, omakirjastuslikke

väljaandeid.





Valgetähe III klass



Klen Jäärats

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal.

Matti Killing

Eesti Sõudeliit MTÜ peatreener, endine sõudja

Töötanud sõudetreenerina alates 1965. aastast. Alates 2015. aastast Eesti sõudeliidu täiskasvanute koondise peatreener. Tema juhendamisel on Eesti sõudjad võitnud mitmeid

medaleid, muuhulgas olümpiamängudelt.

Andres Koppel

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees, ökoloog

Töötanud Eesti Maaülikooli teadusprorektori ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse valdkonna asekantslerina. Eesti Teadusagentuuri juhi ja ülesehitajana panustanud nii teaduskorralduse üldisesse arengusse kui ka kvaliteedipõhise teaduskorralduse tagamisse. Kuulub Science Europe juhatusse. Teadlaste Liidu üks käivitajatest.

Ants Kull

Riigikohtu liige

Riigikohtu liige alates 1996. aastast. Aastatel 2004–2014 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees. Kahetuhandendate aastate alguses mitmete oluliste seaduste jõustumise järel oli Kullil Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimehena väga suur roll kohtupraktika ühtlustaja ja suunajana.

Jonatan Vseviov

Kaitseministeeriumi kantsler

Märkimisväärselt mõjutanud nii Eesti laiapindse riigikaitse arengut kui Eesti Kaitseväe võitlusvõime ja lahinguvalmiduse tugevdamist. 2009. aastal koostati tema juhtimisel riigikaitse laia käsitlusele tuginev Riigikaitse strateegia ning sõjalise riigikaitse arengukavad, mis on pannud aluse ressurssidega tagatud ja tegelikku lahinguvalmidust omavale Kaitseväele. Samuti on Vseviov oluliselt panustanud NATO Balti-suunalise heidutushoiaku kujundamisse.





Valgetähe IV klass



Heli Adamovitš

Narva Lasteaed Päikene direktor

Keelekümbluse eestkõneleja Narvas, nii õpetaja, õppejõu, direktori kui aktiivse kodanikuna. Narva Keelekeskuse looja. Korraldanud keeleõppe kursusi ja -laagreid õpilastele, üliõpilastele, täiskasvanutele. Loonud eesti keele õpetajate ülelinnalise metoodilise ühenduse. Lasteaia Päikene direktor, kus kõik rühmad on keelekümblusrühmad.

Aadu Jaak Allpere

Eesti aukonsul Atlantas

Eesti kogukonna hoidja ja ühendaja Kagu-Ameerikas ja on aidanud kaasa eesti kultuuri levitamisele ja teadvustamisele. 1998. aastal asutasid Allpered fondi, mis väljastas Ameerikas Georgia osariigi ülikoolides õppivatele eesti tudengitele stipendiume.

Roman Baskin

Näitleja ja lavastaja

Armastatud Eesti näitleja ja lavastaja. Töötanud teatris Vanalinnastuudio näitlejana ja lavastajana. Alates 1992. aastast vabakutseline lavastaja. Kell Kümme MTÜ juhatuse liige.

Dmitri Demjanov

Gloria omanik ja peakokk, Kulinaaria Instituudi asutaja, Bocuse d'Or eestvedaja Pühendanud oma elu toidukultuuri edendamisele. Õpetanud ja olnud eeskujuks sadadele Eesti kokkadele, panustanud koka ameti au sisse toomisesse ning olnud Eesti köögi eestkõneleja kodu- ja välismaal. Kümme aastat on Eesti olnud tema eestvedamisel edukas Bocuse d'Or'i võistlustel, mida peetakse kokakunsti olümpiaks.

Olga Dorogan

Ringkonnaprokurör, Viru Ringkonnaprokuratuur

Töötanud prokuratuuris 1995. aastast. Aidanud Virumaal käivitada lastekaitsetalituse töö, on koolitanud politseinikke õppepäevadel ning olnud riiklik süüdistaja mitmetes raske tapmise kriminaalasjades ja aidanud oma parimal moel tagada õigusriiki ning kaitsta neid, kes kuritegude läbi haiget on saanud.

Heiki Einpaul

Hekotek AS juhatuse esimees

Pikaajaline Eesti ettevõtluse arendaja, juhib 2016. aastast ettevõtet AS Hekotek. On pikalt toetanud ja arendanud hariduse ja spordi valdkondi.

Helle Gans

Sisearhitekt ja disainer

Tegelenud disaini ja sisearhitektuuriga alates 1960. aastate teisest poolest. Loonud enamasti

modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele.

Asus pärast Kunstiinstituudi lõpetamist tööle EKE Projektis ning töötas hiljem Kunstitoodete

Kombinaadi ARS kujundustööde ateljee juures.

Loonud mitmeid märgilisi sisearhitektuurilahendusi, mööblit ja mitmesuguseid

ruumikujunduselemente.

Taevo Gans

Sisearhitekt ja disainer

Tegelenud disaini ja sisearhitektuuriga alates 1960. aastate teisest poolest. Loonud enamasti modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele.

Töötanud Kommunaalprojektis, EKE Projektis ning ARSis.

Margus Gross

Eriasjade prokurör, Lõuna Ringkonnaprokuratuur

Viis aastat juhtis Viru Ringkonnaprokuratuuri, parandades koostööd uurimisasutustega,

parandades riikliku süüdistuse kvaliteeti. Tema olulisel kaasabil ning järjekindluse toel

lahendati rasked alaealiste tapmiste juhtumid Virumaal. Gross peab oluliseks laiapindset

riigikaitset, osaledes ka ise selle valdkonna ettevõtmistes.

Anu van Hattem

EV aukonsul Lääne-Austraalias

2018. aasta alguses täitus kümme aastat teenistust Eesti aukonsulina Perthis. Eesti kogukonna

aktiivse liikmena on ta nende aastatega tõusnud üheks eesti seltsielu kandjaks, tema

korraldusel ja võõrustamisel toimuvad kõik olulisemad kogukonna ettevõtmised LääneAustraalias.

Tiit Hennoste

Tartu Ülikooli vanemteadur

Keeleteadlane, Tartu Ülikooli õppejõud, ühtlasi olnud külalislektor Amsterdami ülikoolis ning

Helsingi ülikoolis. Uurinud eesti keele suulist kõnet, ajakirjandustekstide ehitust ja

funktsioneerimist ühiskonnas ning modernismi eesti kirjanduses. Loonud tekstianalüüsi

mudeli, mille keskseks osaks on kultuurisituatsiooni mõiste. „Akadeemia“, „Keel ja

Kirjandus“, „Loomingu Raamatukogu” toimetuskolleegiumi liige.

Luukas Kristjan Ilves

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

AEEL digitiimi juht Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Ilvesel on kaalukas panus

digiprogrammi elluviimisesse ja digitaalse Euroopa arendamisesse, aitas edasi viia andmete

vaba liikumise ja kogu digitaalse siseturu eelnõusid. Ilves panustas ka EL Nõukogu

eesistumise digitippkohtumisse ning digieesistumise teostamisse

Veljo Ipits

Salvest AS nõukogu esimees

Pikaajaline Eesti ettevõtluse arendaja ning Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu esimees.

Pikalt toetanud ja arendanud hariduse ja spordi valdkondi.

Dmitri Jegorov

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler

Eesti maksupoliitika arendaja. On panustanud rahandusministeeriumis digimaksustamise

teema arendamisesse (käibemaks, ettevõtete maksustamine) ning Eesti kuvandisse eesrindliku

ja läbipaistva riigina.

Vahur Kalmre

Ajakirjanik

Olnud Postimehe peatoimetaja ning Eesti Meedia meediadirektor. Pärast Postimehe toimetuse

kolimist Tartust Tallinna oli kuni 2015. aasta aprillini Tartu Postimehe vanemtoimetaja. 1980.

aastate lõpul kuulus Rahvarinde Tartu gruppi. Ta on kirjutanud mitu raamatut, neist "Kolm

Kirsipuud" pälvis parimale spordiraamatule antava Georg Hackenschmidti auhinna.

Rene Kari

Kunstnik

Tõi laulva revolutsiooni varases järgus avalikkuse ette sinimustvalge oma 1988. aastatl

Draakoni galeriis toimunud näitusel, maalid võeti näituselt maha. Näitus oli enam kui kuu

enne Tartu muinsuskaitse päevi, mil lipud avalikult välja toodi.

Indrek Kelk

Klubi Tartu Maraton projektide direktor

Tartu Maratoni korraldamise eestvedaja. Üks Tartu Suusaklubi asutajaid, üks jalgratturite

Tartu Grand Prix’, Tartu rulluisumaratoni ja jalgratturite Tallinna-Tartu Grand Prix’ algatajaid

ja korraldajaid. Töötanud Triatloniliidu peasekretärina ja MTÜ Klubi Tartu Maraton

tegevdirektorina, 2004. aastast selle juhatuse esimees.

Rubo Kikerpill

Pärnu Maakohtu esimees

Asus Pärnu Linnakohtu kohtunikuna tööle 1993. aastal. Kui Pärnu maa- ja linnakohus

ühendati siis nimetati Pärnu Maakohtu esimeheks. Hiljem ühendati seniste väikeste

maakohtute tööpiirkonnad ning ta asus juhtima senisest märksa suuremat Pärnu Maakohust.

Ta on saanud hakkama väljakutsega ühendada suur ja omanäolise tööpiirkonnaga kohus

tõhusalt toimivaks asutuseks.

Ülo Kivine

AS Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees

Panustanud piimatootmise jätkusuutliku arengu tagamisse enam kui 25 aastat. Tema

eestvedamisel on toimunud oluline areng kodumaise toorpiima väärindamisel, mis on

muutnud mitmekesisemaks nii piimatoodete valiku kui võimaldanud siseneda uutele

eksporditurgudele. Tema juhtimisel alustati ka saartel toodetud mahepiima väärindamist.

Kivine on Eesti Piimaliidu juhatuse liige, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhtkogu liige, EPKK

töötleva tööstuse grupi juhatuses, Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige.

Andres Kiviste

Eesti Maaülikooli professor

Eesti Maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetoolis metsandusliku modelleerimise

professorina tänaseks välja kujundanud uurimisrühma, mis ühendab klassikalise

metsateaduse, biomeetria ja kaasaegse informaatika. Kiviste eestvedamisel on rajatud ja

kordusmõõdetakse Eesti metsanduslike püsikatsealade võrgustiku proovitükke, mis lisaks

SMI-le on kõrge detailsuse ja täpsusega informatsioon Eesti metsade juurdekasvu

dünaamikast.

Edgar Krull

Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Tunnustatud Eesti pedagoogikateadlane, kes panustas Tallinna Ülikooli üldpedagoogika

professori ametikohal märkimisväärselt pedagoogikavaldkonna arengusse. Paljude õpikute ja

teaduspublikatsioonide autor, kelle juhendamisel on kaitstud mitmeid väitekirju.

Malle Krunks

Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor,

nanomaterjalide tehnoloogia professor

Rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud materjaliteadlane. Töötanud ka Aalto Ülikoolis, Kieli

Tehnikaülikoolis ja Hannoveri Päikeseenergeetika Uurimiskeskuses. Tema uurimistöö

temaatika on seotud elektronmaterjalide uurimise ja arendamisega erinevateks rakendusteks,

viimasel 15 aastal peamiselt suunatud päikeseenergeetika materjalide uurimisele ja

arendamisele.

Hans Kruusamägi

OÜ Simuna Ivax juhataja

Arendanud OÜ Simuna Ivaxi tuntud põllumajandusettevõtteks. Teraviljakasvatuses on

pandud suur rõhku rukki kasvatamisele ning Eesti rukki tutvustamisele. Samuti on ta kohalik

spordiaktivist, Simuna Ivaxi korvpallivõistkond mängib nii maakonnas kui ka vabariigi

tasemel.

Jaan Laidmets

Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduse büroojuht

On enam kui 35 aastat osalenud kõikide Eesti üldlaulu- ja tantsupidude ja arvukate linna ning

maakonna laulu- ja tantsupidude korralduskomiteedes ja -toimkondades. Eriliselt panustanud

rahvusvahelise üliõpilaste laulu- ja tantsupidude Gaudeamus korraldamisse ja läbiviimisse

erinevates vabatahtlikes ametites, juhtides nii üldkorraldust, transporti, majutust, toitlustust

kui muud.

Madis Lepik

Tallinna Ülikooli matemaatika didaktika dotsent

On olnud pikalt Tallinna Ülikooli õppeprorektor. Põhjamaade matemaatikadidaktika uurijate

assostsiatsiooni juhatuse liige ning matemaatikaõpetajate koolitaja.

Raido Liitmäe

Muhu vallavanem

Pikaaegne Muhu vallavanem, kes aitab kaasa kohaliku elu edendamisele ning omanäolise

Muhu saare hoidmisele.

Katrin Luhaäär

õpetaja ja haridusasutuse juht, Ristiku Põhikooli direktor

Hariduslike erivajadustega õpilastega Ristiku Põhikooli kauaaegne direktor. Seisnud selle

eest, et väga keeruliste erivajadustega õpilased saaksid rahulikus ja sõbralikus keskkonnas

omandada põhihariduse võrdselt kõigi teiste eakaaslastega. Ristiku Põhikooli osalusel on

korraldatus õppetööd Tallinna Laste Turvakeskuses ja haiglaõpet PERH-i psühhiaatriakliiniku

laste osakonnas aastatel 2002–2012. Ristiku Põhikoolis sisseviidud rühmaõppest kasvas välja

väikeklasside süsteem, mis oli tõukeks väikeklasside süsteemi sisseviimisele

seadusandlusesse 2010. aastal.

Anne Luik

Eesti Maaülikooli emeriitprofessor

Üks esimesi Eesti teadlasi, kes hakkas 20 aastat tagasi uurima ja rakendama põllumajanduses

keskkonnasõbralikke meetodeid. Asutanud erialaorganisatsioonid Eesti Mahepõllumajanduse

SA ja SA EMÜ Mahekeskus, tema eestvedamisel toimus 2009. aastal Eestis I rahvusvaheline

mahepõllumajanduse teaduskonverents. Samuti lõi ta mahestipendiumi fondi, et ergutada

mahepõllumajanduse uurimistööd EMÜs.

Tatjana Lüter

Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktor

Pikaaegne Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktor. Üks keelekümbluse alusepanijaid

Eestis ja selle eestvedaja.

Romi Mankin

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Eesti füüsikateoreetik, kellel on õnnestunud leida üldkovariantse massita skalaarvälja lahend

välises aksiaalses kvadrupoolstruktuuriga gravitatsiooniväljas. 80 teadustrükise ja

kõrgkooliõpiku autor, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia laureaat.

Thomas Mell

Kaitseministeeriumi NATO ja EL osakonna nõunik

Mell on aastaid pühendunud Eesti julgeoleku tugevdamisele läbi Euroopa Liidu kaitsealase

koostöö edendamise. Aitas anda Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele tugevat

kaitsefookust ning algatada Euroopa Liidu alalist struktureeritud kaitsekoostööd (PESCO).

Daniele Monticelli

Tallinna Ülikooli professor

Daniele Monticelli on Itaalia päritolu Eesti semiootik. Tallinna Ülikooli Itaalia uuringute ja

semiootika professor. Muuhulgas tõlinud itaalia keelde Lennart Meri "Hõbevalge" ja viimati

Eero Epneri "Konrad Mägi". Monticelli on aastaid vahendanud itaallastele Eesti kultuurilugu

ning arendanud Itaalia ja Eesti vahelisi kultuurikontakte.

Margus Mägi

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi eesistumise digipoliitika nõunik

Mägi kujundas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal erinevaid valdkondi läbivat

terviklikku ja koordineeritud digipoliitikat.

Meelis Münt

Keskkonnaministeeriumi asekantsler

Mündi pädevusvaldkonnas keskkonnaministeeriumis on kliimamuutuse leevendamise ning

kliimamuutusega kohandumise poliitika, kiirguskaitse poliitika ja välisõhu kaitse poliitika

ettevalmistamise ja elluviimise ning ministeeriumi tegevuse korraldamine Euroopa Liidu

otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös. Münt oli Eesti Euroopa Liidu Nõukogu

eesistumise ajal kliimaküsimuste teemajuht ning tema juhtimisel saavutati lõplik kokkuleppe

ETS osas ning riikidevaheline kokkulepe muudes kliimapaketi osades.

Andres Noormets

Ugala teatri näitleja ja lavastaja

Näitleja ja lavastaja, kes on rahvusvahelisel festivalil Prix Europa korduvalt kuuldemängude

kategoorias peaauhindu võitnud. Ainus sertifitseeritud tegevusliku improvisatsiooni meetodi

action theatre õpetaja Eestis. Tegutseb ERR-i Raadioteatri loovijuhina. Pika aja jooksul

rikastanud eesti kultuuri näidendite, kuuldemängude, laulusõnade jm kirjutamisega. Üks

improvisatsiooniansambli ASK liikmetest.

Stefan Oscar

Ameerika Juudi Komitee Joint tegevdirektor

Oscar on Ameerika Juudi Komitee Joint tegevdirektor Euroopas, Aasias ja Aafrikas.

Organisatsioon on alates 1990. aastast toetanud Eesti Juudi Kogukonna arengut ning olnud

hindamatuks abiks kogukonna tegevuse taastamisel. Tema aktiivsel kaasabil ja toetusel avati

Eesti Juudi Muuseum, lasteaed Aviv, on rahastatud juudi kultuuri ja heebrea keele õpet,

noorteprogramme, ehitati välja kogukonna sotsiaalkeskus, renoveeriti juudi gümnaasiumit.

Olav Osolin

Reklaamivaldkonna edendaja

Töötanud Eesti Raadios ajakirjanikuna, seejärel Eesti Reklaamfilmis. On juhtinud

reklaamiagentuuri Kolm Karu ning olnud reklaamiagentuuri Zavod BBDO üks omanikke ja

agentuuri juhataja. Sai reklaamfilmide võistlusel Cannes '88 reklaamfilmi „Kustuta valgus"

eest produtsendi pronkslõvi. Olnud Eesti Reklaamiagentuuride Liidu president ning selle

juhatuse liige. Sai 2014. aastal elutöö Kuldmuna.

Tauno Otto

Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi tootmistehnika professor

Juhib Eesti teaduse teekaardi programmi raames nutika tootmise tuumiktaristu arendamise

töörühma, mis Tallinna Tehinkaülikooli ja Eesti Maaülikooli koostöös töötab välja uusi

lahendusi tööstuse digitaliseerimiseks. Eesti eesistumise raames läbiviidud kogu

tootmissektori võtmeürituse Euroopas Manufuture 2017 peakorraldaja. DAAM International

teaduskomitee liige, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse

hindamisnõukogu liige ning Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti ekspert.

Raimo Peterson

NATO Küberkaitse keskuse tehnikaosakonna juhataja

Petersoni juhtimisel on välja arendatud kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse

võimekus labori näol, mida kasutavad Eesti Kaitseministeerium, Eesti Kaitsevägi, suured

eraettevõtted nagu Eesti Energia ja Elektrilevi jne. Tema koostöö arendamine Eesti ülikoolide

nagu Tallinna Tehnikaüikooli ja eraettevõtetega on toonud Eestisse lugematul hulgal

tippspetsialiste ja IT/ küberkaitse alaseid teadmisi. Petersoni eestvedamisel on NATO

küberkaitse keskuse poolt korraldatud maailma suurim tehniline rahvusvahelise küberkaitse

õppus Locked Shields kasvanud 6 meeskonnaga õppusest 26 riigi osalusega suursündmuseks,

mis toob Eestile positiivset tähelepanu ning annab märkimisväärse panuse Eesti küberkaitse

maine kujundamisel.

Tõnu Post

Kõljala Põllumajanduse Osaühingu juht

Post juhib oma ettevõtet Kõljala Põllumajanduse Osaühing ning on Eesti PõllumajandusKaubanduskoja

nõukogu aseesimees, Saaremaa Piimatootjate ühistu nõukogu esimees, Eesti

Tõuloomakasvatajate Aretusühistu nõukogu liige.

Kristjan Prikk

Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler

On pühendunud Eesti julgeoleku tugevdamisele hübriidohtude valdkonnas, Euroopas

kaitsevaldkonna rahastamise küsimustes, sõjalise Schengeni väljaarendamise (operatsioonide

rahastamine ja investeeringud) ning Euroopa Liidu alalise struktureeritud kaitsekoostöö

(PESCO) algatamisega. Tegeleb ka aktiivselt laiapõhjalise riigikaitse arendamisega.

Tarvo Puri

Notar

Puri on Eesti notariaadi arendaja, olnud Notarite Koja esimees ning eestseisuse liige. SA

Iuridicum nõukogu liige alates 2016. aastast. 2014. aastal ilmunud asjaõigusseaduse

kommenteeritud väljaannete kaasautor. On aktiivselt panustanud Notarite Koja liikmete ja

muu juristkonna täienduskoolitusse. Osalenud aastaid ametipidamise kõrvalt lektorina notarite

täiendusõppes ja uute notarite koolitamisel ning olnud pikaajaline notari eksami- ja

konkursikomisjoni liige. 2004. aastast on osalenud aktiivselt e-notari infosüsteemi

väljatöötamisel ja arendamisel.

Liivi Raudsepp

Direktori asetäitja õppealal, Tartu Kutsehariduskeskus

Pühendunud Eesti ja Tartu kutsehariduse edendaja, innovatiivne ning loov juht. On töötanud

Tartu Kutsehariduskeskuses ja selle eelkäijates erinevatel ametikohtadel 25 aastat.

Raudsepa eesmärk on luua õppijatele kutseõppes õppimiseks võimetekohased võimalused,

tegemata allahindlust õppekvaliteedis. Ta on koolis valikuaasta projekti eestvedaja, käivitanud

tugisüsteemide töö ning korraldanud 20 õppekavarühma akrediteerimist ja koostöös

tööandjatega õppekavade arendamist.

Aho Rebas

Eestluse hoidja Rootsis

Rebase tegevus Rootsis on aidanud kaasa tugeva ja jätkusuutliku kohaliku eestlaskonna

erinevate põlvkondade ja maailmavaadete sidumisel. Ta on tegutsenud laste suvekodude

juhatajana Rootsis, Göteborgi Eesti Kooli direktorina, olnud tegev rootsieestlaste

organisatsioonides. Rebas oli GEORGi (Göteborgi Eesti Organisatsioonid) asutaja ja esimees

2000–2008, Rootsi Eestlaste Liidu esimees 2004–2006, MTÜ Estival juht.

Jaan Reimund

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi direktor

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi pikaaegne direktor. Kool saab kohe 30 aastaseks, sellest 21 on

sealset meeskonda suunanud, toetanud ja koostööle innustanud Reimund. Rapla Vesiroosi

Gümnaasiumi on vabariigis tuntud ja tunnustatud kool. Reimund mõjutab oma olemusega

kõiki oma koolis ja koolist väljaspool.

Izabella Riitsaar

Tallinna Pae Gümnaasiumi direktor

Tallinna Pae Gümnaasiumi kauaaegne direktor, kes on Tallinna ühe suurema kooli arendaja

ning keelekümbluse edendaja nii oma koolis kui Eestis laiemalt. Tutvustanud Eesti

hariduskogemusi mitmel pool välismaal.

Marju Rondo

Kaitseväe õhuväe staabi tagalaosakonna spetsialist

Olnud seotud Ämari lennubaasiga detailplaneeringutest ehitamiseni. Endine õhuväe

tagalaosakonna ülem (reservkapten) ja on olnud võtmeisik 2008–2011 lennubaasi

renoveerimistööde koordinaatorina, juhatades 47 eraldiseisva NATO ning Eesti taristuprojekti

ehitust Ämaris.

Andrus Rõuk

Kunstnik ja luuletaja

1981. aasta Loomingu septembrinumbris leheküljel 1311 ilmus Andrus Rõugu luuletus,

akrostihhon "Silmades taevas ja meri", mille ridade esimesed tähed andsid ülalt alla lugedes

kokku sõnad "sini-must-valge".

Kaia Sarnet

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler

Pikaaegne regionaalvaldkonna edendaja nii sise- kui rahandusministeeriumis. Aidanud kaasa

haldusreformi läbiviimisele Eestis.

Veera Sibrik

Mäetaguse Põhikooli direktor

Olnud 18 aastat Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi direktor. Tegi sellest ühe piirkonnad

tugevama kooli. Nüüd teist aastat Mäetaguse Põhikooli direktor.

Tatjana Stepanova

Narva Vanalinna Riigikooli direktor

Keelekümbluse metoodika edukas rakendaja ja edendaja, esimese keelekümbluskooli —

Narva Vanalinna Riigikooli pikaaegne juht. Tema juhtimisel on Narva Vanalinna Kool

tõestanud varajase keelekümblusmetoodika tõhusust, kool on saavutanud lapsevanemate

usalduse. Stepanova on andnud panuse keelekümblusmetoodika levikule nii Ida-Virumaal kui

Eestis tervikuna.

Kait Tamra

Helilooja, muusik

Tema helilooming on kantud sügavalt läbi tunnetatud olulistest ja kestvatest moraalsetest

väärtustest: ausus, hoolivus, väärikus, lugupidamine oma maa, keele ja rahvuse vastu. Lisaks

oma tekstidele on ta viisistanud Eesti tuntud luuleklassikuid: Anna Haava, Betti Alver, Artur

Adson, Marie Under, Viivi Luik, Hando Runnel, Juhan Viiding, Jaan Kaplinski, Villu

Kangur, Virve Osila. Tema viisid on kõlanud nii noorte- kui üldlaulupeol.

Kert Toobal

Eesti meeste võrkpallikoondise kapten

Esindas meeste rahvuskoondist esimest korda juba 2000. aastal. 2009. aastast Eesti koondise

kapten. Samal aastal jõudis Eesti esimest korda Euroopa Meistrivõistluste finaalturniirile.

Tänaseks on Eesti koondis EM-finaalturniiril osalenud tervelt neljal korral, sh kahel viimasel

– 2015. ja 2017. aastal. Alates 2016. aastast kuulub EOK Sportlaskomisjoni.

Vilma Trummal

Arheoloog

Töötas neli aastakümmet õppejõuna Tartu ülikoolis. Pikka aega oli ülikoolis ainus

arheoloogiaõppejõud, peamiselt tema õlul lasus selle rahvusteaduse spetsialistide

ettevalmistamine. Tema juhendamisel kaitsti 40 arheoloogiaalast diplomitööd, kursusetööde

arv ulatub sadadesse. Teadustöös keskendus esmajoones Tartu uurimisele. Tema kaevamistel

kogutud leidudega pandi alus Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogule.

Agu Uudelepp

Kommunikatsiooniekspert

Töötanud Eesti Raadios uudisteajakirjanikuna ning olnud Ringhäälingunõukogu esimees.

Hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis avalikku

haldust ja töötanud Estonian Business Schoolis.

Triin Uusberg

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja

Aitas ellu viia Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmi ning on juhtinud Coreper

I (Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) valdkondi puudutavaid

ülesandeid.

Uuno Vallner

Infotehnoloogia edendaja ja teadlane

Töötanud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Riigikantseleis ning mitmete

oluliste e-riigi projektide initsiaatoriks, muuhulgas X-tee, riigiportaal eesti.ee, e-valimised

ning avaandmete portaal.

V klass



Lembit Aaslav-Kaasik

Veemotospordi treener ja sportlane

Eesti veemotospordi treener, kelle abiga on toodud Eestisse mitmeid maailmameistritiitleid ja

maailmarekordeid. 30-kordne Eesti meister, 2000. aasta MM hõbe klassis 0-125, 2001. aasta

Euroopa meister klassis O-125.

Ingrid Agur

Teatrikunstnik

Ugala teatri lavastuskunstnik, kes on kujundanud 167 lavastust. Tema panus Eesti

lavakujunduse ajalukku on jääva väärtusega ja eeskujuks mitmele teatrikunstnike

põlvkonnale.

Anneli Aken

Lauluõpetaja, koorijuht, kultuurikorraldaja

Hoiab ja edendab Eesti laulukultuuri väliseesti kogukondades Euroopas: korraldab Euroopa

Eestlaste Koori tööd ning juhib mudilaste, laste ja noorte lauluringe Belgias, Luksemburgis ja

Prantsusmaal. On üks dirigentidest, kes viis Euroopa Eesti Mudilaskoori 60, Euroopa Eesti

Lastekoori 40 ja Euroopa Eesti Noortekoori 30 lauljaga 2017. aasta juulis toimunud XII

noorte laulupeole “Mina jään”.

Vladimir Antipp

Näitleja

Eesti Teatriliidu ja Näitlejate Liidu liige. Töötab aastast 1973 Vene Teatris. Mänginud

teleseriaalides ja filmides.

Margus Arm

Infoühiskonna arendaja

Margus Arm omas Riigi Infosüsteemi Ameti eID valdkonnajuhina põhirolli ID-kaardi

turvariski kõrvaldamisel. Tema töötas välja põhimõttelised ettepanekud kriisi lahendamiseks

ning juhtis tehnilisi lahendusi väljatöötanud meeskonna tööd.

Are Eller

Ajakirjanik, invaspordi toetaja

Osalenud Eesti Paraolümpiakomitee liikmena aktiivselt nii Euroopa kui Rahvusvahelise

Paraolümpiakomitee töös ning piirkondlikus, Skandinaaviamaade aktiivgrupis. On olnud

Eesti delegatsiooni koosseisus kõikidel paraolümpiamägudel, tootnud telekanalitele erisaadet

„Eestlased paraolümpial“. Ta on hoolitsenud selle eest, et kodused saaksid infot saavutuste

kohta, kuid vähemalt sama hindamatu on olnud tehtud töö ajaloolise mälu säilitamiseks.

Luule Epner

Teatriteadlane ja õppejõud

Eesti teatriteadlane ja õppejõud Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja

Teatriakadeemias. 1992. aastal asutatud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriharu looja. Ta on

eestikeelse draama- ja teatriteaduse mõistestiku arendaja ning kaasaegse rahvusvahelise

teatriteaduse vahendaja. Tema õpilased on tuntud teatrikriitikud, -uurijad ja dramaturgid.

Gert Ernesaks

Riigiametnik

On panustanud Eesti riigikaitse tugevdamisse.

Dolores Hoffmann

Vitraažikunstnik

Töötanud kompositsiooni õppejõuna ERKI maalikateedris. 1973. aastast tegeleb süvenenult

vitraažikunstiga. Õpetanud vitraažide valmistamist ja restaureerimist. Isikunäitusi on olnud

Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Venemaal.

Villu Kangur

Luuletaja, laulusõnade looja ja tõlkija

Kirjutanud laulutekste, mille seas on Tõnis Mägi esitatud "Palve" ja "Püha Elmo tuled",

Ultima Thule "Liivimaa pastoraal" ning Justamendi "Ilm on hukas" ja "Tamula vanake".

Aleksander Kilk

Mesinduse edendaja

Eesti suurima ja vanima mesindusorganisatsiooni Eesti Mesinike Liidu aktiivne juht ja

eestvedaja. Mesinike aktiivne eestkõneleja mesindusalase seadusloome ettepanekute

tegemisel. Mesiniku staaži ca 60 aastat, mesinike hinnatud õpetaja. Aasta Mesinik aastast

2005, Eesti Mesinike Liidu auliige aastast 2016.

Kaija Kirch

Sisejulgeoleku edendaja

Kaija Kirch juhtis Politsei- ja Piirivalveametis ID-kaardi turvavea kõrvaldamiseks

moodustatud kriisimeeskonda. Tema eestvedamisel toimus nii uute ID-kaartide tootmisliini

kui ka PPA klienditeeninduse valmiduse tagamine ning koostöö teiste riigiasutuste, erasektori

ning kodanikega.

Marina Kossolapova

Koorijuht, kohaliku elu edendaja

Narva Koorikooli direktor. On töötanud 30 aastat koorijuhina ning olnud mitmete kooride

asutajaks ja peadirigendiks. On loonud kultuurikeskuse Rugodiv juurde kooristuudio, alates

aastast 2002 on ta Narva Koorikooli direktor ja selle kontsertkoori dirigent. Oma kooridega

on ta konkurssidel saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii Eestimaal kui väljaspool.

Raimo Ladva

Represseeritute abistaja

Raimo Ladva küüditati koos vanematega Siberisse. Lapsepõlveaastad möödusid Irkutski

oblastis, kus algas ka koolitee. 1957. aastal õnnestus perega Eestisse naasta. Represseerituid

koondava MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu aaeesimehena on käivitanud Tartu

nõustamispunkti töö.

Rein Lember

Kohaliku elu edendaja Abrukal

Abruka kohaliku elu edendaja, saarevaht ja priitahtlike päästjate eestvedaja. Peab Abrukal ka

turismitalu.

Harry Liivrand

Kunstiajaloolane ja -kriitik

Kuraator, kunsti- ja muusikakriitik, kultuuridiplomaat. On juhatanud Tallinna kunstihoonet

ning kureerinud mitmeid olulisi Eesti ja rahvusvahelisi näitusi. 2011–2016 oli Eesti Vabariigi

kultuurinõunik Saksamaal ning aitas kaasa Eesti-Saksa kultuurisidemete edendamisele.

Marika Linntam

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Pühendunud töö Eesti eesistumise ajal EL nõukogus. Nõunik Eesti alalises esinduses EL

juures, esinduse töö eeskujulik koordineerimine ja Antici töögrupi juhatamine.

Järvi Lipasti

Hiiu murde tutvustaja, Eesti-Soome suhete edendaja

Oli Soome Instituudi kultuurisekretär Tartus. 2011. aastast on ta Tuglase seltsi koolitus- ja

lõimumisjuht, kes koordineerib ka Eesti kava Helsingi Raamatumessil. Edendanud soome

keele õpetamist Eestis ja eesti keele õpetamist Soomes. Hiidlasena on talle südamelähedane

ka hiiu keele säilitamine, ta andis välja hiiu keele aabitsa „Hiiu keele raamand“.

Marko Matvere

Näitleja, laulja ja lavastaja

Armastatud näitleja, kes on mänginud Tallinna Linnateatris, Estonia ooperiteatris ning

filmides ja teleseriaalides. Ansambli Väikeste Lõõtspillide Ühing solist.

Lehti Merilo

Eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Eesti rahvakultuuri arendaja Ameerika läänerannikul. Portlandi Eesti kooli asutaja ja selle

pikaajaline õpetaja. Portlandi Eesti Seltsi esinaine ja pikaajaline juhatuse liige.

Margus Mikomägi

Teatrikriitik ja ajakirjanik

Hinnatud ajakirjanik, kes on avaldanud teatrikriitikat, lavastaja- ja näitlejaportreid ning

intervjuusid.

Hedi Minlibajeva

Keelekümbluse edendaja

Lasteaedade keelekümblusprogrammi rajaja, metoodikate väljatöötaja ja arendaja, uudsete

õppevahendite ja metoodiliste materjalide looja. Hedi rühmade lapsed suhtlevad julgelt eesti

keeles. Ta on hinnatud koolitaja nii Eestis kui väljaspool ning oodatud esineja konverentsidel.

Natalja Mõttus

Rahvatantsujuht, kohaliku elu edendaja Ida-Virumaal

Juhendab Narvas Eesti rahvatantsu rühma „Päikeseratas“ juba 20 aastat.

Peep Männil

Ulukiuurija

Zooloog, Eesti suurulukite uurija ja nende tutvustaja, Keskkonnaagentuuri

eluslooduseosakonna peaspetsialist.

Viivi Neare

Eripedagoog ja koolitaja

Pikaaegne pedagoog ja õppejõud, kellel on suuri teeneid hariduslike erivajadustega laste

aitamisel ja nende õpetajate koolitamisel. Töötab eripedagoogina Kiili Lasteaias ja

nõustamiskeskuses Papaver. Tema käe all on õppinud eripedagoogid nii Tartu Ülikoolis kui

Tallinna Pedagoogilises Seminaris.

Enel Niin

Veterinaar

Tänu Enel Niinile sai Eesti marutaudivaba riigi staatuse. Ta on metsloomade

marutaudivastane vaktsineerimise projekti juht ja koordinaator.

Triin Noorkõiv

Hariduselu edendaja

Erinevate haridusalgatuste asutaja ja eestvedaja. On aidanud Eestis käima lükata Noored

Kooli programmi. Tagasi Kooli algatuse ühe asutaja ja arendajana on ta kasvatanud ühiskonna

ja kooli koostööd. Praegu arendab ta algatust „Alustavat õpetajat toetav kool“.

Ello Odraks

Kultuurielu edendaja Lääne-Virumaal

Virumaa poiste-, noormeeste- ja meeskooride kuraator. Olnud kauaaegne üleriigilise laulu- ja

tantsupeo maakondlik kuraator. Samuti on ta korraldanud ja vedanud pärimusmuusika

festivali Viru Säru, maakondlikke laulu-ja tantsupidusid.

Agu Ojasoo

Matemaatikaõpetaja

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajana on ta andnud suure panuse reaalainete

propageerimisse ja viinud läbi matemaatikaõpetajate täienduskoolitust.

Ta on oma eriala hinnatud asjatundja ning hea partner Haridus- ja Teadusministeeriumile

õppekavaarenduses ja riigieksamite väljatöötamisel.

Aleksander Okunev

Näitleja ja pedagoog

Aastast 1990 Vene Teatri näitleja. Osalenud teleseriaalides ja filmides ning tegutsenud teatris

Junost pedagoogi ja lavastajana ning juhendab aastast 2008 Haabersti Vene Gümnaasiumi

teatristuudiot Forte.

Heli Pikk

Eesti ringhäälingu ajaloo talletaja

Eesti Rahvusringhäälingus aastakümnete jooksul salvestatud kultuuripärandi ja rahva

ühismälu vastutustundlik säilitaja ja samas ka väsimatu uuendaja, kes teab täpselt kui oluline

on arhiivimaterjalide säilitamiseks käia kaasas tehniliste arengutega. Ta on üks ERRi

arhiividele veebipõhise juurdepääsu loomise initsiaatoritest ja selle ülesehituse

väljatöötajatest. Lisaks arhiivitööle on ta aastate jooksul koostanud arhiivisalvestistest

mitmeid kogumikplaate, näiteks „Georg Ots Anthology“, „Dirigeerib Peeter Saul“,

„Dirigeerib Eri Klas“. Rahvusvahelise Heli- ja Audiovisuaalse Arhiivide Ühenduse IASA

tegevliige ligi 20 aastat.

Oleg Pissarenko

Džässimuusik ja pedagoog

Kitarrist, helilooja, ansamblijuht, džässi- ja rütmimuusikakultuuri aktivist ning pedagoog.

Tuntud kui jazz-minimalismi ja filosoofilise post-rock’i looja ning karismaatiline lavaartist.

Visionärina on tema juhtimisel sündinud ka Tartu Jazz Club, Narva Jazz Club, Tartu jazz- ja

rütmimuusika festival IDeeJazz ning jazzmuusika haridus Tartus Elleri koolis. 2013. aastal sai

ERRi Aasta muusiku tiitli.

Sirje Potisepp

Ettevõtluse edendaja

Juhtinud 12 aastat tulemuslikult Eesti Toiduainetööstuse Liitu. Paljude toidualaste

teavituskampaaniate eestvedaja ja ekspordi suurendamise kaasaaitaja. Samuti on hinnatud

tema panus hariduse, eriti kutsehariduse, edendamisse.

Carita Rammus

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Koordineeriv nõunik tööhõive, sotsiaalpoliitika ja terviseküsimustes Eesti alalises esinduses

Euroopa Liidu juures.

Tiia Randma

Kutsehariduse edendaja

Andnud suure panuse kutsehariduse ja haridusvaldkonna edendamisse ning ettevõtete ja

haridusasutuste koostöö arendamisse. Tema eestvedamisel käivitus oskuste seire ja

prognoosisüsteem OSKA. Kutsekoda SA juhatuse esimees.

Kaarel Raspel

E-teenuste valdkonna edendaja

Kaarel Raspen andis AS Nortal töötajana suure isikliku panuse ID-kaardi turvariski

reliseerumise ennetamisse. Tal oli juhtroll põhimõttelise lahenduse väljatöötamises, mis

võimaldas ID-kaartide ökosüsteemis võtta krüptoalgoritmide asemel kasutusele elliptilised

kõverad, mis ei lase ID-kaardi kiibi turvariskil ilmneda.

Marko Reikop

Ajakirjanik

Tele- ja raadioajakirjanik, armastatud ja hinnatud saatejuht, kes on paarkümmend aastat

juhtinud saateid olnud otse-eetris.

Mare Riimets

Eesti keele õpetaja

Töötas kuni pensionile jäämiseni üle 40 aasta Murru vanglas eesti keele ja kirjanduse

õpetajana ning panustas südamega kogu oma tööelu vältel vangide taasühiskonnastamisse.

Tema pikaaegne panus venekeelsete vangide eesti keele õppesse ning Eesti kultuuri

tutvustamine ja selle õpetamine on aidanud muukeelseid vange Eesti kultuuri- ja keeleruumi

lõimuda.

Reigo Rosenthal

Riigiametnik

Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö eest Eesti ning liitlaste julgeoleku tagamisel.

Andres Rüdja

Geodeet

Integreeritud geodeetiliste võrkude kontseptsiooni autor, tema eestvedamisel toimus riigi

geodeetilise põhivõrgu rajamine, tihendusvõrgu rekonstrueerimine, kohalike geodeetiliste

võrkude rekonstrueerimine ja rajamine.

Ta on osalenud rahvusvahelistes töögruppides ja andnud oma teadmisi edasi kolleegidele ning

õpetanud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengeid.

Irina Seletskaja

Tantsupedagoog, kohaliku elu edendaja Ida-Virumaal

Tantsuõpetaja Narva-Jõesuu Keskkoolis. Üle 30-aastase tantsupedagoogi staažiga on ta

õpetanud Eesti rahvatantsusid sadadele põhiliselt vene juurtega lastele ja noortele ning viinud

nad meie laulu- ja tantsupidudele.

Katrin Sibul

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja

Andis suure panuse eesistumise õnnestumisse ja juhtis hiilgavalt EL Nõukogu üldasjade

nõukogu. Nõunik Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures, EL nõukogu üldasjade

töögrupi eesistuja.

Mirje Sims

Rahvakunsti edendaja

Haapsalu pitsikeskuse asutaja, eestvedaja ja juhataja. Haapsalu salli kudumise traditsiooni

hoidja ja edendaja.

Helgi Taelma

Tantsulooja ja -õpetaja

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse tantsuõpetajana on ta töötanud selle loomise esimesest

päevast ja tema käe all õpib 150 tantsijat. Tantsuloojana on ta pälvinud vabariiklike

eripreemiaid ja tema tantse on tantsitud suurpidudel. Ning eelkõige – temaga koos nauditakse

seda, mida tantsuga luuakse.

Peeter Tammearu

Näitleja ja lavastaja

Aastani 1994 töötas ta Ugala teatris näitleja, lavastaja ja kirjandusala juhatajana, 1996–2002

Tallinna Linnateatris ja alates 2002. aastast Ugala peanäitejuhina, 2003–2009 direktorina ja

kuni 2010. aastani näitlejana. Alates 2014. aastast näitleja ja lavastaja Kuressaare Linnateatris.

Arvet Tetsmann

Purjetaja ja spordielu edendaja

Eesti Jahtklubide Liidu tehnilise komisjoni esimees. On aastakümneid mõõtnud purjesid ja

paate nii svertpaatide võistlustel kui ka Muhu Väina regatil ja teistel Eesti suurvõistlustel.

Koostanud mitmeid mere- ja purjetamisalaseid raamatuid ja artikleid, andes seeläbi hindamatu

panuse ala ajaloo jäädvustamisse. Ta on Eesti purjetamise raudvara, kes on andnud suure

panuse nii ala edasiarendamisse kui traditsioonide hoidmisse.

Vilma Tikerpuu

Kohaliku elu edendaja Hiiumaal

Terviseedenduse eestvedaja ja kultuurikorraldaja. Vedas aastaid Hiiumaa südametuba,

korraldanud mitmesaja külastajaga melanoomipäevi, organiseerinud koolitusi Hiiumaa

perearstidele ja arstidele ning loonud täiendkoolituste võimaluse Leedus, Palanga

rehabilitatsioonihaiglas. Aasta tervisearendaja 2015. Eesti Memento Liidu juhatuse liige ning

Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa Ühingu eestvedajaid.

Anne Tiko

Arengupsühholoog ja õppejõud

Tema uurimishuvi on keskendunud psühhosotsiaalselt ohustatud laste toimetulekule ja nende

aitamise võimalustele. Oma teadmisi ja kogemusi rakendanud tulemuslikult selleks, et

tulevased sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad märkaksid ja mõistaksid last ja tema

abivajadust ning sooviksid ja suudaksid tema arengut toetada. Koostanud mitmeid õpikuid ja

metoodilisi materjale, juhendanud tulemuslikult magistri- ja doktoritöid ning olnud viljakas

teadusartiklite autor.

Pearu Tramberg

Filmiajaloo talletaja

Seisab juba 45 aastat hea Eesti filmi- ja fotopärandi säilitamise ja tutvustamise eest. Päästnud

tulevikule kümned nõukogude ajal hävitamisele määratud ajaloolised nitrofilmid ja sajad

haruldased klaasnegatiividel fotod, varjates neid oma kodus.

Tema põhjalikud teadmised ajaloost, arhiivindusest ja filmist on teinud temast mentori

kolleegidele ning asendamatu nõuandja aja- ja koduloouurijaile, samuti arhiivimaterjalidega

töötavaile tele- ja filmitegijaile.

Tiina Uudeberg

Riigikaitse edendaja

Tiina Uudeberg on Kaitseministeeriumis töötatud aastate jooksul oluliselt panustanud sõjalise

riigikaitse planeerimismetoodika ning ametkondadevahelise koostöö edendamisse. Samuti oli

tall oluline roll Riigikaitse arengukava 2017-2026 koostamisel.

Toivo Uusna

Võrkpallitreener, spordielu edendaja

Jõgevamaa pikaajaline võrkpallielu eestvedaja, kelle juhendamisel on viimase kolmekümne

aasta jooksul paljud Põltsamaa noored jõudnud Eesti tippvõistkondadesse ja Eesti

koondisesse. Samuti on ta mitmete traditsiooniliste võrkpallivõistluste korraldaja ja

peakohtunik.

Tiiu-Mai Vanderer

Eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

On olnud Eesti Vabariigi Peakonsulaadi New Yorgis taasloomise ning järjepideva arengu

juures alates 1992. aastast.

Genadi Vassiljev

Maaparandusinsener

Järjepidevalt juhtinud ja koordineerinud maaparanduse projekteerimist ja ekspertiise ning

panustanud inseneride kutseoskuste tõstmisele. Ta on olnud aktiivne registrite, õigusaktide ja

juhendmaterjalide väljatöötaja nii enne kui pärast taasiseseisvumist, mis on teinud

võimalikuks põllu- ja metsamaa sihipärase kasutamise. Tema töö toel on viljakandvamaks

saanud ligi pooled Eesti kuivendatud põllud ja kiirenenud metsade juurdekasv.

Rein Vendla

Orkestridirigent ja pedagoog

Eesti puhkpillimuusika arendaja ja hinnatud puhkpilliõpetaja. Juhatab Suure-Jaani

Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit, Pärnu Noorte

Puhkpilliorkestrit, Pärnu Koidula Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit ja Pärnu Muusikakooli

puhkpilliorkestrit, lisaks on ka instrumendiõpetaja Sindi Muusikakoolis.

Janek Vipre

Ettevõtluse edendaja

Ettevõtja ja kohaliku elu edendaja, Narma OÜ Juhatuse liige. Narma on ehe näide sellest, et

ka nišitootega võib olla globaalselt edukas ja tooteportfell ei pea olema väga lai, et olla omas

valdkonnas tegija. Disain saab alguse tehnoloogilistest lahendustest ja Lihulas kootud

ainulaadsed newWeave vaibad ning Haapsalu külje all Uuemõisas valmivad plastikvaibad on

artiklid, mille järgi ettevõtet tuntakse ja hinnatakse enim.

Margit Võsa

Koorijuht ja naiskoorilaulu edendaja

Eesti Naislaulu Seltsi esinaine alates 2014. aastast. Andnud väga suure panuse naiskoorilaulu

edendamisele ja algatanud uusi muusikalisi projekte naiskooridele üle Eesti. Andnud

ühiskontserte Peterburis, Riias. Loonud, juhtinud ja juhatanud naiskoori Carmina alates 1989.

aastast.

Mati Õun

Sõjaajaloolane ja sporditegelane

Aastal 1988 oli Õun Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi asutaja ja aastast 2008 on ta seltsi

auesimees. Ta on olnud Eesti merendusterminoloogia komisjoni esimees. Tema sulest on

ilmunud 100 merendus- ja ajalooteemalist raamatut, mitme teatmeteose kaasautor ja kümnete

muude publikatsioonide autor.

Samuti on ta Eesti jõutõstmise ja kulturismi arendaja ja aastast 2000 on ta Eesti Jõutõsteliidu

auesimees. Ta on ka Kaitseliidu Toompea malevkonna asutajaid.

Valgetähe medal



Toomas Aguraiuja

Bussijuht

Töötab bussijuhina 1969. aasta jaanuarist ja on oma ametile truu tänaseni. Tänu oma

erakordsele karismale ja positiivsusele on ta eeskujuks kõigile Eesti bussijuhtidele ja teda

hinnatakse nii kolleegide kui tellijate poolt väga kõrgelt. Lisaks tööalasele professionaalsusele

ja tavakeeltele on ta omandanud suhtluseks mitmeid teisi keeli: rootsi, läti, itaalia jne., mis

veelgi väärtustab tema oskusi ning tekitab turistidele kodusema ja sõbralikuma tunde.

Liia Piho

Kirjakandja Valgamaal

Kirjakandja Valgamaal Otepääl juba 20 aastat, kõigile lähedane ja oma inimene.

Eesti Punase Risti II klass

Leonhard Kukk

Uroloog, tervishoiu edendaja

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurgiakliiniku juhataja alates 2002, olnud aastaid Euroopa

Uroloogide Nõukogus (EBU) Eesti esindaja. Aktiivne tegevarst ja meditsiinijuht. Panustanud

oluliselt eriala arengusse Eestis ja Euroopas, olnud noorte kolleegide suunaja ja innustaja

aastakümneid. Terava sotsiaalse närviga meditsiiniprobleemide lahendaja nii lokaalsel, kui

riiklikul tasandil.

Margot Peetsalu

Arstiteadlane, kirurg

Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst-õppejõud, meditsiiniteaduste doktor. Tartu Ülikooli

Kirurgiliste haiguste dotsent alates 2008. Pikaaegselt töötanud üldkirurgina, on olnud Eestis

uute meetodite juurutaja pärasoolekirurgias ning aktiivselt tegelenud ka endoskoopiliste

uuringute ja protseduuridega. Aastakümneid osalenud Tartu Ülikooli õppejõuna uute arstide

ettevalmistamisel ning olnud aktiivne teadustöös, tema kontol on üle 70 teadustrükise.

Lee Tammemäe

Naistearst, tervishoiu edendaja

Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku juhataja. Loonud kaasaegse innovaatilise

sünnitusmaja, mille perinataalnäitajad on Euroopa kontekstis üle keskmise. Järjepideva tööga

on sünnitusabi kvaliteedi parandamisega muutnud Ida-Tallinna Keskhaigla Sünnitusmaja

eeskujuks teistele Eesti sünnitusabi asutustele.

Eesti Punase Risti III klass

Ojar Eerik

Onkoloog

Eesti arstiteadlane, onkoloog ja erakorralise meditsiini arst. Meditsiiniedendaja ja aktiivne

ühiskondliku elu elavdaja Saaremaal.

Ernst Johannes Haberl

Lasteneurokirurg, Saksamaa

Meditsiinidoktor, professor, Bonni Ülikooli Lasteneurokirurgia osakonna juhataja. On alates

1988. aastast jätkupidevalt olnud Eesti jaoks lasteneurokirurgia alal mentor, õpetaja,

erispetsiifiliste haigete jaoks konsultant ning vajadusel aidanud haigete ravi korraldada

Saksamaal ning on rahvusvahelises plaanis Eesti toetaja teadus- ja ravitöö koostööprojektide

osas. Tänu tema panustamisele on tänaseks kujunenud varem Eestis ravimatuks peetud

harvikhaiguste sekka liigituva seljaajusonga ja vesipeahaigete tänapäevane käsitlussüsteem ja

juurdunud Saksamaa eeskujul kaasaegsed raviprintsiibid ka Eestis.

Ülle Kadastik

Naistearst ja õppejõud

Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku vanemarst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia

erialal. Praktiseeriva arstina on Ülle Kadastik mitmeski mõttes oma eriala üks pioneere Eestis.

Ta on aastate jooksul juurutanud mitmeid naiste elukvaliteeti oluliselt mõjutavaid

operatsioone. Samuti on ta kahel viimasel aastakümnel järjepidevalt tegelenud noorte arstide

koolitamisega günekoloogiliste operatsioonide vallas ning regulaarselt esinenud ettekannetega

arstide täienduskursustel. Ta on tänu oma igapäevasele tööle nii patsientide kui kolleegide

poolt kõrgelt hinnatud.

Theodor Michael

Lasteneuroloog, Saksamaa

Meditsiinidoktor, Bonni Ülikoolikliiniku laste- ja noortemeditsiini neuroloogia üksus. Dr

Theodor Michael on Eestiga tihedates sidemets olnud alates 1988. aastast ja olnud Eesti jaoks

interdistsiplinaarse erineuroloogia alal mentor ja õpetaja, haigete nõustaja - konsultant, viinud

Eesti rahvusvaheliste kontaktide ja teadusuuringute juurde, olles toetaja ning

koostööprojektide osaline.

Anne Ormisson

Lastearst ja õppejõud

Hinnatud pediaatria ja juhtiv neonatoloogia õppejõud, perinatoloogia eriala rajaja Eestis.

Kirjutanud käsiraamatuid lastevanematele, koostanud mitmeid õppevahendeid. Eesti ja

rahvusvaheliste uurimisprojektide tulemustest avaldanud 64 teadusartiklit. Viie

teadusväljaande toimetuskolleegiumi liige. Olnud Eesti Lastearstide Seltsi president ning

Eesti Perinatoloogia Seltsi asutaja ja president, samuti mitmete rahvusvaheliste teadusseltside

juhatuse liige. Aktiivne laste tervise populariseerija Eesti meedias.

Ants Paapstel

Südamekirurg

Südamekirurg Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kirurgiakliiniku Kardiotorakaalkirurgia keskuses.

Igapäevase kirurgitööga on päästnud inimelusid ning parandanud sadade inimeste

elukvaliteeti. Uurinud isheemiatõve ägedaid vorme ja nende kirurgilist ravi, avaldanud üle 20

teadustrükise.

Kalle Põder

Radioloog

Üks Eesti invasiivradioloogia rajajatest, mitmete uute ravivõtete juurutaja Eestis. Olnud

aastaid Eesti korvpalli rahvusmeeskonna arst. Pälvinud oma kolleegide ja õpilaste

lugupidamise ning töötab siiani täisjõuga Eesti meditsiini arenguks ning patsientide

hüvanguks.





Eesti Punase Risti IV klass



Maie Egipt

Vähihaigete abistaja

Pikaaegne Eesti Vähiliidu tegevjuht ning juhatuse esimees. Ta on aidanud tõsta Eesti elanike

teadlikkust välditavatest vähiriskidest. Väga olulisel kohal on tema töös vähihaigete

elukvaliteedi parandamine ja vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamine.

Vähiliidus alustades oli tema ideeks käivitada rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringute

kampaaniad ja see on edukalt jätkunud koostöös Haigekassaga. Maie Egipti südameasjaks on

rinnavähi vastane võitlus ja ta aitas mammograafiabussi saamiseks organiseerida mitmeid

heategevusüritusi. Nüüd opereerib buss Lõuna- ja Kesk-Eestis ja aitab kaasa rinnavähi

sõeluuringu tegemisele.

Indrek Ints

Päästeametnik

Ta on Päästeametis töötanud 21 aastat, neist viimased 11 aastat ennetustöö osakonna juhina.

Tema osalusel on loodud Eestis toimiv ja tulemuslikult tegutsev tule- ja veeohutusalane

ennetustöö ja tal on oluline roll ameti muutumises reageerivast ennetavaks ja elanike

süsteemses ohutusalase teadlikkuse tõstmises.

Ülo Lomp

Doonorluse edendaja

Igasuviste doonoritelkide mõtte algataja ning elluviijana teinud vereloovutuse nähtavaks ja

kasvatanud oluliselt selle kandepinda. Loosungiga „Ka doonor on riigikaitsja!“ lõi hea

koostöö Kaitseväe, Kaitseliidu ja verekeskuse vahel.

Kairit Numa

Puuetega inimeste abistaja

Peri Sotsiaalkeskuse käivitaja ja eestvedaja. 1997. aastast aktiivselt ja järjepidevalt arendanud

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, korraldades teabepäevi ja koolitusi ning edendades

koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel. Ta on vastutustundlik ja kaasinimeste

suhtes hooliv kodanik, kelle eestvedamisel tegutseb ka Põlva toidupank.

Toivo Tänavsuu

Vähihaigete abistaja

Vähiravifondi Kingitud Elu asutajat ja juhti. Tema ennastsalgava tööga on paljud vähihaiged

saanud oma raskele haigusele leevendust. Eriti tänuväärne on tema tegevus väikeste laste

aitamisel.





Eesti Punase Risti V klass



Kersti Anijärv

Vereandja

Loovutanud verd 117 korda.

Riho Hänikene

Vereandja

Loovutanud verd 104 korda.

Aare Puusepp

Vereandja

Loovutanud verd 104 korda.

Tiina Saar

Vereandja

Loovutanud verd 106 korda.

Jarek Talisainen

Vereandja

Loovutanud verd 106 korda.

Kotkaristi I klass



Riho Terras

Kaitseväe arendaja, kindral

Riho Terras on kaitseväe juhatajana andnud märkimisväärse panuse Eesti kaitsevõime

arengusse, selged ja mõõdetavad sihid on taganud Kaitseväe ja kogu Eesti kaitsevõime

järjepideva arengu. Tähelepanu väärib ka kindral Terrase panus rahvusvahelises tegevuses.





Kotkaristi II klass



Martin Herem

Kaitseväe arendaja, brigaadikindral

Martin Herem on erinevatel ametikohtadel andnud märkimisväärse panuse Eesti kaitsevõime

arengusse. Tema juhtimisel on uuendatud ja läbi õppuste harjutatud operatiivplaane ning

kaitseväe mobilisatsioonisüsteemi. Samuti on ta andnud hindamatu panuse rahvsuliku

ohvitserkonna ja reservväe arengusse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemana ja Kirde

Kaitseringkonna ülemana.

Harri Kalevi Ohra-aho

Soome Kaitseväe luureülem, kindralmajor

Eesti ja Soome kaitse- ning julgeolekualase koostöö edendamise eest





Kotkaristi III klass



Veiko-Vello Palm

Kaitseväe arendaja, kolonel

Veiko-Vello Palm on mänginud võtmerolli Eestisse 2017. aastal paigutatud liitlaste

lahingugrupi vastuvõtmisel ja tegevuse alustamisel. 1. jalaväebrigaadi ülemana on ta lisaks

Eesti suurima rahuaegse väeüksuse juhtimisele ja arendamisele koordineerinud Tapa linnakus

tehtud töid taristu arendamisel, liitlaste sõdurite ja tehnika vastuvõtmisel ning Eesti kaitseväe

väljaõppetsüklisse lõimimisel.





Kotkaristi IV klass



Marek Laanisto

Kaitseliitlane, kolonelleitnant

Marek Laanisto on Viru maleva pealikuna andnud märkimisväärse panuse maakaitsevõime

tugevdamiseks strateegiliselt olulises regioonis. Tema juhtimisel on käivitatud Kirde

maakaitseringkonna staabi arendamine.

Margo Palloson

Kaitsepolitseiametnik

Pikaajaline ja tulemuslik töö Eesti julgeoleku tagamisel ja põhiseadusliku korra kaitsel.

Jevgeni Pissarev

Endine lennusalga ülem

Jevgeni Pissarev on PPA lennusalgas teenistuses oldud 23 aasta jooksul andnud hindamatu

panuse nii lennusalga arengusse kui ka otsingu- ja päästetöödesse. Kopteri kaptenina on ta

osalenud lugematutel otsingu-, pääste- ja politseioperatsioonidel ning selle kõrvalt isiklikult

panustanud nii uute pilootide väljaõppesse, kui ka protseduuride arendamisse.

Harli Talts

Tegevväelane, kolonelleitnant

Harli Taltsil on suured teened NATO õhuturbeoperatsioonide käivitamisel Ämari

lennubaasist. Tema juhtimisel käivitati lennubaasi baasioperatsioonide keskus, tänu millele sai

võimalikuks NATO õhuturbeemissiooni läbiviimine Ämari lennubaasist.

Janek Valge

Kaitsepolitseiametnik

Pikaajaline ja tulemuslik töö Eesti julgeoleku tagamisel ja põhiseadusliku korra kaitsel.





Kotkaristi V klass



Andrei Härm

Politseiametnik, politseileitnant

Andrei Härm juhib jälitusametnike grupi tööd, kelle ülesandeks on fentanüüli leviku

tõkestamine. Tema pühendumus tõendite kogumisel ja politseioperatsioonide läbiviimisel

viis eelmiselaastal kahe Eestis olulise fentanüüliga tegelenud grupi kinnipidamiseni, mille

käigus võeti kurjategijatelt ära rekordiline kogus fentanüüli. Samuti on ta panustanud mitmete

teiste organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjade uurimisele.

Aleksandr Lupanov

Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiivsektsiooni ülem – Narva malevkonna instruktor,

kapten

Aleksandr Lupanov on Kaitseliidu Narva malevkonna instruktorina andnud suure isikliku

panuse malevkonna arengusse ja väljaõppesse ning Kaitseliidu populariseerimisse piirkonnas.

Mati Tint

Kriminalistika edendaja, vanemkomissar

Mati Tint on andnud 28 aasta jooksul andnud suure panuse Lõuna-Eestis kuritegude

lahendamisse ning uute kriminalistide koolitamisse. Ta on aidanud kaasa mitmete suurte ja

samas ametniku jaoks emotsionaalselt raskete juhtumite uurimisse ning samas koolitanud

välja suurema osa piirkonna tänastest kriminalistidest.





Kotkaristi kuldrist



Janis Jallai

Tegevväelane, staabiveebel

Janis Jallai on üks Eesti Õhuväe allohvitserkonna eestvedajaid ning panustanud isiklikult

missioonidel vigastada saanud kaitseväelaste toetamisse. Staabiveebel Jallai on andnud

hindamatu panuse Õhuväe allohvitseride karjääri- ja haridusmudeli väljatöötamisse, misläbi

on paranenud allohvitserikonna kvaliteet ja väljaõpe. Samuti on ta tugiisikuna aidanud

Suurbritannias ravil viibivaid teenistuses vigastada saanud kaitseväelaseid ning olnud mitmete

vigastatud veteranide ja nende laste toetamiseks mõeldud heategevusürituste ja

kogukonnaprojektide eestvedajaks.

Siim Saliste

Tegevväelane, ülemveebel

Siim Saliste on Kaitseväe esimese ülemveeblina andnud hindamatu panuse allohvitseride ja

sõdurite väljaõppesse, nõustamisse ja distsipliini ning tähtsustanud allohvitseride rolli

Kaitseväes. Sellega on ta tõstnud tunduvalt allohvitserkonna taset ning andnud suure panuse

riigikaitse arendamisse.





Kotkaristi hõberist



Meelis Juhandi

Politseiametnik, politseikapten

Politsei- ja piirivalveameti Kuressaare jaoskonna piirkonnavanem

Meelis Juhandi on andnud suure isikliku panuse Saare maakonnas turvalise elukeskkonna ja

ennetustöö arengusse. Tema eestvedamisel on maakonnas käivitatud mitmeid projekte,

millede eesmärgiks on olnud kogukondlikku turvalisust puudutavatele murekohtadele

lahenduste otsimine koostöös kohalike elanikega. Politseitöö väliselt on ta pikaajaliselt

panustanud ka Orissaare Gümnaasiumi riigikaitse kursuse lektorina ning ohvriempaatia

kursuse lektorina.





Maarjamaa Risti I klass



Xavier Bettel

Luksemburgi Peaminister, Eesti-Luksemburgi suhete edendaja

Xavier Bettel propageerib Eesti e-residendina meie riiki ja IKT-lahendusi. Samuti sõlmiti

tema toetusel kahe riigi vahel möödunud aastal andmete ja infosüsteemide majutamise

kokkulepe, mille eesmärk on tagada Eesti digitaalne järjepidevus. Xavier Bettel aitas kaasa

Euroopa Liidu esimese digitaalse tippkohtumise toimumisele Tallinnas, millel oli oluline

tähtsus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel.





Maarjamaa Risti III klass



Mario Ohoven

Eesti-Saksamaa suhete edendaja

Saksa väikeste ja keskmiste firmade liidu (BVMW) ning Euroopa väikeettevõtete liidu (CEAPME)

president Ohoven aitab arendada Saksamaa ja Eesti vahelist majanduskoostööd.





Maarjamaa Risti V klass



Malcolm Irving Wilson

Eesti autospordi toetaja, Suurbritannia

Malcolm Wilsonil on olnud oluline roll Eesti autospordis. Ta aitas viia nii Markko Märtini kui

Ott Tänaku rallimaailma tähtede hulka, andes sellega võimaluse kümnetele tuhandete

eestlastele elada omadele kaasa ralliradade ääres üle maailma ning sadadele tuhandetele

eestlastele meedia kaudu nende saavutusi jälgida.