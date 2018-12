President Kersti Kaljulaid saadab laiali 2500 jõulukaarti, milles kutsub üles kliima soojenemise vastu võitlema

Lisaks jõulusoovidele on kaardil kirjas üleskutse: "Oleme esimene põlvkond, kes teab, et hävitame oma planeeti, ja viimane, kes saab midagi ette võtta."

Kuidas presidendi kantselei aga ise kliima soojenemisega võitleb?

Presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe sõnul

püütakse kantselei igapäevastes toimetustes kasutada vähem paberit.

Saadetavad jõulukaardid on kaardid trükitud loodushoidlikult toodetud paberile.

Aasmäe sõnul on ja aja jooksul on vähenenud ka kaartide arvu, mida president saadab, näiteks sel aastal on kaarte 150 vähem kui mullu.

Presidendi jõulukaart 2018 Foto: Sotsiaalmeedia