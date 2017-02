President Kersti Kaljulaid läheb 24. veebruaril kirikusse

Oma ametisse nimetamise päeval presidendi auks korraldatavale tänujumalateenistusele minemata jätnud Kersti Kaljulaid osaleb Eesti Vabariigi 99. aastapäeva jumalateenistusel Toomkirikus.

President Kersti Kaljulaid on esimene Eesti riigipea, kes keeldus oma ametisse nimetamise päeval tema auks korraldatavast tänujumalateenistusest. President Kersti Kaljulaid ütles siis poleemikat tekitanud kirikutseremooniast keeldumise intsidenti kommenteerides, et riiklike tähtpäevade, samuti kiriklike pühade puhul kirikus käimine ei oleks siiras olukorras, kus kirikuskäik pole olnud tema jaoks varem nende tähtpäevade osa. Täna teatas presidendi kantselei oma kodulehel, et Kersti Kaljulaid osaleb 24. veebruaril jumalateenistusel Toomkirikus.

Järgnevalt on välja toodud kõik Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamisega seotud sündmused, kus president osaleb:

23. veebruar

10.00 Vabariigi President annab Kadriorus Kaitseväe liputoimkonnale paraadil kasutamiseks üle Kaitseväe ohvitseri mõõga nr 0001.

10.30 Pärgade asetamine Eesti kõrgete riigitegelaste haudadele Metsakalmistul. Algus president K. Pätsi perekonna rahulas.

12.00 Vabariigi President annab NUKU teatris üle riiklikud teenetemärgid.

24. veebruar

7.33 Riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni.

9.00 Pärgade asetamine Tallinnas Vabadussõja võidusamba jalamile.

Loe veel

10.00 Jumalateenistus Toomkirikus.

12.00 Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul. Riigipea plaanib jääda pärast paraadi lõppu Vabaduse väljakule.

18.00 Iseseisvuspäeva pidulik kontsert ning Vabariigi Presidendi ja hr Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtt Estonia teatri- ja kontserdimajas.