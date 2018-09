President Kersti Kaljulaid intervjuus "Pealtnägijale": olen ka ise pidanud kogema soolist diskrimineerimist

Üks intervjuu esimesi küsimusi puudutas Narvat tabanud korruptsiooniskandaali, mille raames on mitmetele volikogu liikmetele esitatud kahtlustus. Kaljulaid ütles küsimusele vastates, et tema suhtumine korruptsiooni on teada ka Narva linnajuhtidele ja volikogu liikmetele. "Korruptsioon on see, mis hävitab arenguvõimaluse. Sellepärast ei tohi olla korruptsiooni," rõhutas president. "Me rääkisime sellest volikoguga pikalt. Ma arvan, et see oli üks pikemaid teemasid, mida me käsitlesime."

Narva volikogu liikmetega vesteldes kerkis Kaljulaidi sõnul ühe teemana üles ka volikogu töökeel. "Narva volikogu liikmed on pikki aastaid küsinud, et aga miks me peame seda tööd tegema näiteks eesti keeles," sõnas ta. "Minu meelest on hästi oluline mõista ja mulle tundus, et volikogu liikmed ka mõistsid seda, et Eestis on üks riigikeel, see väljendub muu hulgas ka selles, et meie seadusloome ja meie avaliku sektori kultuuri keel on eesti keel," rääkis riigipea. "Kui volikogu pidevalt läheb kergema vastupanu teed, laseb tõlkida endale omaenda otsuseid, siis neil ei kujunegi välja seda suutlikkust olla osa Eesti avaliku sektori komberuumist," nentis Kaljulaid.