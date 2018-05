President Kersti Kaljulaid: Euroopa Liidu välispiiri valvamine on rändepoliitika nurgakivi

President Kaljulaid Frontexit külastamas Foto: Presidendi Kantselei

President Kersti Kaljulaid ütles täna Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti (Frontex) sidebüroo juhi Grigorios Apostolouga kohtumise eel, et Euroopa Liidu välispiiride valvamine on rändepoliitika nurgakivi ja Frontexil on selles võtmeroll.