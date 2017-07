President Kersti Kaljulaid: erinevatel inimestel võib olla erinevaid seisukohti, kuid parlamendidebatti presidendi otsevalimiste üle ei toimu

Tänases Eesti Päevalehes avaldasid ajaloolane Jaak Valge ja MTÜ Ühiskonnauuringute keskus üks eestvedajaid Art Johanson imestust president Kersti Kaljulaidi intervjuu üle, mis ilmus Läti väljaandes Latvijas Avīze. Sealt selgub muu hulgas, et presidendi hinnangul on eestlased praeguse parlamentaarse demokraatiaga rahul ega näe vajadust rahva valitud presidendi järele.

Valge ja Johanson esitasid ühises artiklis president Kersti Kaljulaidile hulga küsimusi, mõni retoorilisem kui teine. Olulisim neist oli aga ilmselt see, et kust president oma andmed võtab, kui sellesama Ühiskonnauuringute instituudi tellimusel 2016. ja 2017. aastal tehtud uuringutest selgub, et presidendi otsevalimisi toetab ligi 80 protsenti vastanuist.

Delfi esitas selle küsimuse presidendi kantseleile, avaldame vastuse täismahus: „Presidendilt küsiti, kas Eesti vajab rahva poolt valitud presidenti. Presidendi seisukoht oli, et Eesti on parlamentaarne riik, Eesti presidendivalimiste kord tuleneb suures osas põhiseadusest ja põhiseadust saab muuta ainult Riigikogu. Täna parlamendis seda aktiivselt ei arutata, ühtegi sellesisulist eelnõud menetluses ei ole. Erinevatel inimestel võib olla erinevaid seisukohti, kuid aktiivset debatti, mille eesmärgiks oleks korra muutmine, hetkel Riigikogus ei toimu.“

Meenutuseks – presidendi otsevalimiste seadustamine oli aktiivse parlamentaarse debati teemaks päris hiljuti, Keskerakond esitas vastava seaduseelnõu mullu 3. oktoobril. Riigikogus see plaan siiski toetust ei leidnud.