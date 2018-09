President Kersti Kaljulaid: Eesti haridussüsteem hakkab murenema

Presidendi intervjuu Vikerraadios

Lõpetuseks: kahe nädala pärast olete Narva asemel Hiinas. Kolmteist aastat pole Eesti ja Hiina riigipead omavahel kohtunud. On see olnud meie välispoliitiline möödalaskmine? Kaljulaid leiab, et majanduskoostöö on läinud ülesmäge ja ka Kaljulaid läheb just majandusfoorumile. Mõistlik on arendada majandussuhteid, mis on selgelt majanduslikult kasvav ja võimekas. Kõige kõrgetasemelisemad kohtumised oleks tunnustus just majandussuhete arendamise eest.

Dmitri Peškov ütles, et Venemaa pole nõus terminiga okupatsioon ja ei tohi unustada, millise panuse andis NSVL Eesti infrastruktuuri arendamisse. Kas olete sellise lähenemisega nõus, küsib Ojakivi. Kaljulaid vastab, et okupatsioon tegi Eestile korvamatut kahju. Arutlus nende kahjude hindamise ja kokkulöömise teemal on aga viljatu ja asjatu, vaja on mõelda tulevikule. See aga ei tähenda, et tuleks muuta oma narratiivi.

Toomas Hendrik Ilves ütles, et ei küsi oma ametiajal, et ta ei küsi okupatsioonikahjude hüvitamist ega ametiraha, kuna see oleks alandav. Mis seisukohal teie olete, küsib Ojakivi. President ütleb, et oluline küsimus, mis on vaja lahendada, on piirilepingu ratifitseerimine. Rohujuuretasandil on aga selle kõrvalgi võimalik koostööd teha, ja sellele tuleb suhetes Venemaaga rõhku panna.

Kui klassis on 30-36 inimest, kas selles paisuvas klassiruumis on võimalik õpetada inimeseks olemist? Eestis on väga häid näiteid, kus see on võimaik - kasvõi kaasates puudega laste kaasamisel tavaklassi, kuidas neid toetada, aidata. Kõik näeks, et erilisus teeb maailma paremaks, ei saa huvitavat mustrit ühesugustest klotsidest. On aga õpetajaid, kes ei ole selleks valmis, ja siis ei tohiks selles koolis programmiga edasi minna, sest õpetaja ebamugavus paistaks välja. Õpetus pole vaid verbaalne, vaid ka instinktiivne. Lapsed tajuvad õpetaja suhtumist.

Milline on faktide roll 21. sajandil? Fakte saab omandada teistmoodi, kui klassis kuulates ja konspekteerides. Fakt kui selline ei muutu ebaoluliseks. Küsimus on selles, kuidas fakti omandada.

Hästi korraldatud haridus on tuleviku võti. Koolide antava hariduse kvaliteedi erinevus on suurenenud. Osal on koolis igav, teised ei saa hakkama. Sellele probleemi lahendamise viisid on olemas. Minu ettepanek on, et võiksime kasutada Üleilmakooli. Teeme korraliku arvutimängu haridusministeeriumi kodulehele, mille viimase taseme läbimisel võib öelda, et oled saanud põhi-või gümnaasiumihariduse. See võimaldaks anda pedagoogidel igal tasemel olevatele õpilastele sobivaid ülesandeid. Tuleviku koolis on rohkem iseseisvat tööd, mida õpetaja vaid toetab.

Ojakivi: Kas Kremli mõjuagendid on Eestis olemas? President: Ma ei taha sellest rääkida.

Mikk Marran rääkis vene mõjuagentide võrgustikust ja mainis poliitikuid, kes on juba valitsuses. Kui suur Kremli käsilaste haare on? Mikk Marran ei rääkinud Eestist, vaid maailmast ja leiab ka allikaid, kuidas neid jõude on rahastatud. On oluline mõista, et Euroopa ühtsus pole nende riikide huvides, kes tahavad toimetada oma huvisfääris ilma ühegi piiranguta.

Praeguse seisuga võidab valimised Keskerakond või Reformierakond. Kui nad tahaks koalitsiooni EKREga, mis teie siis vastaks? Mina ei võta Eesti valijalt nende vabadust. See, mida mina teen, on läbi oma kõnede ja intervjuude tuleviku Eesti kirjeldamine - mis on olulised teemad. Ma kavatsen oma liistude juurde jääda.

Marko Mihkelson liitus Reformierakonnaga. Kas Mihkelson olnuks kasulikum akna all või on tema järgmine valik aktsepteeritav? Mina ei ole selle diskussiooni osa, ütleb president.

Kas roosiaia üleskutse poliitikasse minna oli toetus Eesti200-le? Ei, kinnitab president. See oli vastus neile, kes jutustavad niisama suure suuga, kuidas asjad peaks olema, aga pole midagi teinud.

Kuidas mõjus see, et Mäggi palgatud uus tegevjuht lahkus ruttu ja ta on olnud ettevõttesse kaasatud. Kas ta on presidendile antud lubadust rikkunud? President kinnitab Ojakivile, et see, kas ministrina omandatud knowhow ja teabe rahakstegemine oma firmas hiljem on lubatav, ongi ühiskondliku diskussiooni küsimus. Seda arutelu tuleb avalikult pidada, kas ühiskond tahab seda.

Kas Mäggi ametisseastumine ja sellele eelnenud avalik moraalilugemie teie poolt rikkus teie ja Jüri Ratase suhteid? Ei, need olid enne töised ja on ka praegu täiesti töised.

Kuivõrd on poliitikast võimalik naasta erialale? Kas Janek Mäggi saab oma töökohale naasta? Kaljulaid ütleb, et probleem on selles, et Mäggi ettevõte tegelb just poliitilise lobiga ja Mäggi ametisse minnes oli juttu, et pärast ametist lahkumist võiks ettevõte poliitilisest lobist taanduda. Mäggi väitis ka presidendile, et poliitlobi pole nagunii tema ettevõttele kuigi oluline.

On ettepanek, et riigikogu koos käia üks nädal kuus, aga seda president mõttekaks ei pea, kuna see viiks poliitika kvaliteedi alla. Samuti on oluline väärikas palk selle töö eest. Vajalik oleks ka arutada selle üle, kuidas tagada poliitikast taanduma sunnitutele maandumine nn tavaellu.

Minu arvates on poliitiku amet ühiskonnas vajalik, sest demokraatiat poliitikuteta ei saa olla. Kui Eestis kriitiline osa inimesi ei taha teha poliitikat, siis ei saagi head poliitikat.

Poliitikasse minnes on risk kaotada väga palju, märk on küljes, postuleerib Ojakivi. Aga miks see märk on küljes? vastab president küsimusega.

Mida te arvate, miks ei taheta enam poliitikasse minna? Poliitikasse halvustava suhtumsie pärast. Häid mõtteid poliitikas saab ellu viia seistes keset platsi ja oma ideed korrutades, ühest heast raportist ei piisa. Teadlastel on vaja teaduse rahastamise parandamiseks vaja saavutada parteiülene konsensus.

Mida toovad valimised? Soov on, et poliitiline debatt tegeleks oluliste küsimustega. 30 aastat on läinud hästi ja selle peale saab edasi ehitada, aga kui me ei julge teha otsuseid, siis pole tulevik muud, kui olemasoleva kinnimaksminne, kuigi see ei vasta enam meie vajadustele.

Mis puudutab tootvaid ettevõtteid Eestis, siis oleme seal, kus Soome ja Rootsi 90ndate alguses: disainida Eestis, aga toota odavama tööjõuga piirkondades. Euroopast sobiks Rumeenia ja Bulgaaria. Näen suurt konsensust, et hoitakse turg avatuna vaid väga spetsiifilistele erialatöölistele ja et saastavaid investeeringuid rahvas ei luba, mis tähendab, et vaja on teadmispõhiseid tarku lahendusi ja investeeringuid.

Me pole enam odava tööjõuga maa ja peame seega seda enam tähele panema, et enam ei toimi töövõtted, mis on olnud 30 aastat: kutsume muud raha siia ja meie inimesed töötavad odava tööjõuna.

Sama puudutab haiguskindlustust. Puudu on olnud mõni tippravim, aga laias laastus on inimesed kaetud ravikindlustusega. Kui seda aga enam pole, siis jäävad inimesed vähimagi rahalise takistuse korral süsteemi hammasrataste vahele.

Kui me uut kvaliteeti ei taga, siis kus oleme kümne aasta pärast? Haridussüsteem hakkab murenema, sest igal pool maapiirkonnis ei saa enam piisavalt head haridust, et saada heasse ülikooli. Tekib segregatsioon.

Võti selleks on kohalikes omavalitsustes ja selleks pole vaja riiklikke määrusi, vaid usaldada kohalikke sotsiaaltöötajaid ja noorsootöötajaid.

Kaljulaid leiab, et Eestil läheb hästi, aga oluline on teada, et inimestel peab olema pakkuda piisav turvavõrgustik, mis annaks inimesele kindlustunde haiguse, invaliidistumise, hoolduskoormuse jms korral.

Narvasolekul on reaalne mõju, sest arutletakse, mida Narva heaks teha. Indrek Neivelt tegi ettepaneku rajada Kerese IT-kolledž. President leiab, et Narvas on juba olemas Narva kolledž ja kui selle tegevust laiendada Tallinna ülikooli ja TTÜ abil, siis on mõttel jumet. Õppekava peaks olema eestikeelne ja tagatud olema eesti keele õpe, et tagada eesti keelt oskava noore tööjõu tulek tööturule. Küsimus on aga, kui paljudele välistudengitele oleme valmis andma siia jäämise ja siin töötamise õiguse, ning kas seda alles doktoriõppe järel või lepiksime ka bakalaureuse või magistrikraadiga.

Minu arvates kõige tähtsam on kaitsta rahva usaldust oma valitute vastu ja taanduda avalikust tegevusest, kuni selgus saabub, ütleb president Narva korruptsioonijuhtumit kommenteerides.

Kuidas meie komberuumis peaks toimetama? Kahtlustuse korral taanduma või alles süüdistuse või kohtuotsuse järel? See on igaühe sisetunde küsimus, ütleb president ja lisab, et peab olema võimalikult ettevaatlik, et mitte rikkuda rahva usku oma riiki.

Mis näoga vaatate inimesi, kes on saanud krimkahtlustuse, uurib Ojakivi. President leiab, et oluline on, et linnavolikogu oleks osa avaliku sektori komberuumist, lugeda ja tunda meie seadusi. Nad peavad m

Kuidas meeldis etendus Narvas, uurib Ojakivi. Presidendile meedis etendus väga ja ta lisas ka seda, et publikut tabanud vihmavaling lõi mõnusa ühtsustunde.

Ojakivi kirjeldab, et narvalased olid enne presidendi saabumist mures, et linn on liiga räämas või et presidendil pole Narvas midagi teha. Presidendi hinnangul on selline tagasihoidlikkus omane kõigile eestlastele ja et tegelikult on Narva linnaruum oluliselt paranenud. Kurb meel on presidendil vaid selle üle, et kui mujal Eestis on kortermaju Kredexi toel palju renoveeritud, siis Narvast on see mööda läinud. Inimeste omainitsiatiivi on vähe ja linnaisadel tuleks mõelda, kuidas teha nii, et narvalased ei jääks sellistest asjadest eemale.

Kas narvalased on aru saanud, miks olete Narvas ja mida siin teete, küsib Mirko Ojakivi esimese küsimusena. President Kaljulaid vastab, et narvalased saavad sellest ülevaate, kuna päevakava on avalik ja et kooliaasta aktusel käies ei küsinud presidendilt küll keegi, mis asjus president Narvas viibib.