President Kersti Kaljulaid: Abhaasia eestlaste kodakondsuse ümber toimuv on piinlik

"Vaadates kõike seda, mis on viimastel nädalatel toimunud Abhaasias elava eestlase Alli Rutto kodakondsuse ümber, on mul piinlik. Piinlik pr Rutto ja tema saatusekaaslaste ees, piinlik inimesena ja piinlik Eesti riigiametnikuna," ütles president sotsiaalmeedia vahendusel. "Riik peab oma inimestega käituma õiglaselt ja kui riik ja ametnikud on eksinud, ei tohi vigade parandamise käigus need inimesed kannatada," rõhutas Kaljulaid. "See teeb sõnul katki usalduse meie oma riigi ja meie oma inimeste vahel."

"Proua Rutto ja tema saatusekaaslaste lugu on õppetund meie avalikule sektorile. Ma loodan, et sellest ka õpitakse, ollakse valmis vigu tunnistama ja neid ka kiirelt parandama," sõnas riigipea. "See peab nüüd olema meie ametnike ja poliitikute ühine pingutus, et segadus saaks võimalikult kiiresti likvideeritud. Vajadusel kõik juhtumid ükshaaval läbi vaadatud, seadused muudetud, protseduurid täiendatud ning inimeste usk õiglasesse riiki taastatud," toonitas ta.

Debatti selle üle, kes on õige eestlane, võib ja tulebki Kaljulaidi sõnul samuti pidada, aga kõigepealt tuleb praegu tekkinud segadus ära klaarida nii, et hammasrataste vahele jäänud inimesed rohkem ei kannataks.

Samal teemal võttis eile sõna ka president Toomas Hendrik Ilvese poeg Luukas Kristjan, kellel on Eesti ja Ameerika Ühendriikide topeltkodakondsus. Tema sõnul paneb topeltkodakondsuse mittelubamine Eestis paljud raske valiku ette.