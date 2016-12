President Kaljulaidi julgeolekunõunik USA-Vene suhetest: diplomaatide väljasaatmine on üsna tõsine samm

President Kersti Kaljulaidi välisnõunik ning pikaaegne diplomaat Kyllike Sillaste-Elling leiab, et USA valimiste nn häkkimise juhtum avaldab USA-Vene suhetele mõju, kuna diplomaatide väljasaatmine on üsna tõsine samm.

USA välisministeerium kuulutas eile persona non gratadeks 35 Vene diplomaati ja neile anti allikate väitel 72 tundi maalt lahkumiseks. President Barack Obama sõnul oli see üks vastusammudest Venemaa-poolsele häkkimisele segamaks USA valimistulemusi.

"Teil on õigus, et diplomaatide väljasaatmist seostatakse tihti külma sõjaga, kuigi seda on juhtunud üsna sageli ka viimastel aastatel. Sammuna on see üsna tõsine (eriti kuna väljasaadetavate arv on suur)," ütles Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi välisnõunik Sillaste-Elling Delfile.

"Kindlasti avaldab see mõju USA-Vene suhtele. Venemaa oli muidugi ka enne eilseid otsuseid USA poolt sanktsioneeritud riikide nimekirjas, nüüd on juba kehtivatele sanktsioonidele lisandunud mõningad täiendavad meetmed," lisas Sillaste-Elling.

Presidendi nõuniku sõnul kinnitasid ka ju Eestit hiljuti külastanud senaatorid, et USA käsitleb häkkimisjuhtumit rünnakuna demokraatia vastu - mitte ainult sekkumisena USA siseasjadesse.

"Häkkimise juhtum peaks olema kõikidele USA liitlastele ja partneritele tõsiseks õppetunniks ja hoiatuseks," leiab Sillaste-Elling.