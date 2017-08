President Kaljulaid võõrustas roosiaias Eesti välisesinduste juhte

Täna kogunesid Kadriorus presidendi kantselei roosiaias Eesti välisesinduste juhid. Riigipea rõhutas oma kõnes diplomaatidele nende rolli maailmas toimuva arusaadavasse konteksti seadjatena.

Vabariigi President Kersti Kaljulaid tänas meie diplomaatia eesliini nende pühendumuse ja hea koostöö eest ning kutsus neid üles julgelt oma seisukohti maailmas toimuva kohta ka avaldama. „Diplomaatidena oskate te märgata, hinnata ja lahti mõtestada välispoliitilist keskkonda nii, et see suhestuks sisepoliitilise kontekstiga. Ma kutsun teid üles olema julged, andma nõu ja juhtima tähelepanu ohtudele. Ma usun, et Eesti inimesed loeks iga nädal hea meelega ka lehest mõnd välispoliitikat sisuliselt analüüsiv lugu,“ ütles president Kaljulaid saadikutele kõneldes.

Lisaks tõi president Kaljulaid välja meie välisteenistuse ühise panuse Eesti pürgimisel ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks, milles kõigil Eesti esindustel ja diplomaatidel on oluline roll, eriti pärast EL Nõukogu eesistumise lõppu.

Täna ja homme toimub Tallinnas Eesti Vabariigi välisesinduste juhtide konverents, mille fookuses on Eesti ELi eesistumine ning aktuaalsed välis- ja julgeolekupoliitilised küsimused.