President Kaljulaid: vastupropaganda pole propagandast sugugi parem

Vabariigi President Kersti Kaljulaid avas täna NATO Riia oivakeskuse strateegilise kommunikatsiooni konverentsi, rõhutades oma sõnavõtus, et riikide ees lasub järjest tõsisem väljakutse oma sõnumi edastamiseks ilma meediavabadust kahjustamata ja vastupropagandasse laskumata.

"Avatud ja aus infovahetus on demokraatias rahva ja erinevate võimude toimiva suhte aluseks. Kommunikatsioonil on põhiseaduslik tähendus ning kui see ei ole aus, piisav või täielik, võib demokraatia sattuda löögi alla," ütles president Kaljulaid konverentsil. Samas rõhutas ta, et ükskõik kui edukas kommunikatsioon iseenesest ei asenda veenvat ja tõhusat poliitikat. "Riigid peavad näitama tegelikke samme ja tulemusi majanduse-, sotsiaal-, kultuuri- jms sfäärides. Kui seda seost lubaduse ja tegelike sammude vahel ei ole, on lõpuks tegemist läbikukkunud valitsemisega. Nn tõejärgses maailmas võib seda proovida küll teisiti näidata, kuid see saab olla edukas ainult lühikeses perspektiivis," lisas ta.

Kaljulaid rõhutas oma kõnes ka meediavabaduse ja mitmekesisuse olulisust: "Meediat, erinevaid mõttekodasid ja riigiaparaati tuleb julgustada tegema tihedamat koostööd, rohkem suhtlema ja infot vahendama. Just sisuliselt, mitte lihtsalt jutupunktide tasemel. Propaganda ja libauudiste vastu võitlemisel tuleb alati silmas pidada, et ei mindaks sama libedale teele. Demokraatlikud riigid ei saa propaganda vastu võidelda vastupropagandat tehes. Me peame suutma oma sõnumi kohale viia läbi avatud diskussiooni, sest vastupropaganda pole propagandast sugugi parem."