President Kaljulaid Vanuatul: kliimamuutused on julgeolekuoht, mis ohustab terveid rahvaid

“Mõistame hästi, et kliimamuutused on Okeaania riikide põhiline julgeolekumure, mis ohustab pikemas perspektiivis terveid riike ja rahvaid,” lausus president Kersti Kaljulaid täna Vanuatu peaministrile Charlot Salwaile Eesti julgeolekunõukogu eesmärke tutvustades.

Vabariigi Presidendi sõnul on siin kaunil, kuid kliimamuutustest ohustatud riigis lihtne mõista, kui oluline on meil kõigil panustada keskkonna hoidmisesse ning võimalikult kiiresti minna üle rohelise energia kasutamisele.

Pikemalt räägiti ka koostööprojektidest digivaldkonnas. “E-riigi teenuste pakkumiseks peab riik kõigepealt võimaldama oma kodanikele digitaalse isikutunnistuse, see on ka esimene samm kübejulgeoleku tagamiseks,” lausus president Kaljulaid. „Eesti on alati nõus jagama oma teadmisi digiühiskonna ülesehitamisest ning mul on hea meel, et teie riik juba osaleb Eesti, Austraalia ja Okeaania väikesaarte e-riigi ja digiühiskonna teemalises koostööprojektis,“ lisas Vabariigi President. Kohtumisel räägiti veel küberjulgeolekust, millele Eesti soovib ÜRO julgeolekunõukogus rohkem tähelepanu pöörata.

Homme sõidab riigipea edasi Fidžile, kus ta kohtub president Jioji Konusi Konrotega ning peaminister Josaia Voreqe Bainimaramaga.