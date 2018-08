President Kaljulaid Vabamus: demokraatlike vabaduste eest peame seisma iga päev

"Demokraatlikud vabadused, mis muidu tundusid instinktiivselt arusaadavad, on tänases maailmas tihti taas ka küsimärgi all. Ka kohtades, kus me oleme alati arvanud, et neid küsimusi ei hakata mitte kunagi küsima. See on hiiliv protsess, millele tuleb kogu aeg, iga päev vastu seista," ütles Vabariigi President oma kõnes.

Riigipea lisas, et seepärast ongi hea, et meil on Vabamu, kus me saame käia ja mõtiskleda selle üle, mida tähendab olla vaba. "Kas vabadus on midagi lihtsat? Kas vabadus on võimalik ühele osale ühiskonnast nii, et ta ei ole kättesaadav teisele osale ühiskonnast? Kas vabadus on miski, mida saab meilt võtta ainult mõni teine riik, otsene okupatsioon, või saame me seda võtta ka iseendilt? Selle kõige üle saame me siin, muuseumis käia ja mõelda. Siin saab kõik palju selgemaks," sõnas riigipea.