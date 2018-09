President Kaljulaid ÜROs: väikestel riikidel pole aega seada väikeseid eesmärke

President Kaljulaid keskendus riigikõnes empaatiale, võrdsusele ja efektiivsusele – kolmele märksõnale, millele on üles ehitatud Eesti kampaania ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikme 2020-2021 kohale kandideerimiseks. Riigipea kinnitas, et Eesti on solidaarne kõigi nendega, keda mõjutavad konfliktid, terrorism ja vägivaldne ekstremism. „Me sirutame omalt poolt abikäe humanitaarabiga, praktiliste nõuannetega, aga ka rahuvalvajatega, seda nii Aafrikas kui ka Lähis-Idas. Me teeme, mida saame, ometi on tunne, et seda pole kunagi piisavalt,” lisas president Kaljulaid.

“Oleme siin, selles saalis võrdsed. ÜRO roll on selle võrdsuse tagamine, reeglitel põhineva maailmasüsteemi säilitamine. Me sõltume üksteisest,“ lausus Vabariigi President, lisades et progress pole võimalik polariseerumise, killustumise ja tribalismi tingimustes vaid debattide ning ühiste lahenduste otsimise teel.