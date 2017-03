President Kaljulaid: sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on täiesti lubamatu.

President Kersti Kaljulaid mõistis hukka riigikogulasest EKRE liikme Martin Helme rünnaku eilse rünnaku kolme kohtuniku vastu. Helme avaldas eile riigikogu puldis soovi, et "kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid". Põhjuseks see, et kohtunikud tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.

"Ma ei taha rääkida poliitilisest kultuurist parlamendis ega elementaarsest viisakusest. Esimene on eeskätt saadikute sisemise kompassi ja teine lastetoa küsimus. Aga kui ohus on põhiseaduslik kord ja võimude tasakaal, siis ma ei saa vait olla, isegi kui see on teadlik provokatsioon. Parlamendiliikmed teavad, või vähemalt peavad teadma, kõige paremini, mida tähendab võimude lahusus. Sõltumatu kohtuvõimu ründamine parlamendi kõnepuldist on täiesti lubamatu," ütles president kaljulaid Helme sõnade peale sotsiaalmeedias.

Esmaspäeva õhtul läks Helme riigikogu kõnepulti ja teatas: "Mina küll tahan, et siit puldist kõlaks ähvardus. Mina tahan, et kohtunike Virgo Saarmetsa, Maret Altnurme ja Kaire Pikamäe pead veereksid /.../ sest ei saa olla niimoodi, et mingid tädid tulevad kokku, ja võtavad lihtsalt kätte ja teevad ümber Eesti seadusi. Ja siis otsustavad, et keegi ei saa neid puudutada, nii ongi. See lihtsalt ei lähe," vahendas ERR.

Loe veel

Kohtunikud, kelle kohta Helme sõnad käisid, tegid jaanuaris otsuse, mille järel kandis Harju maavalitsus Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasoolise abielupaari.

Rootsis sõlmitud abielu algul Eesti registrisse ei lubatud, ei lubanud seda ka Tallinna halduskohus kuid Tallinna ringkkonnakohtu kohustas maavalitsust oma otsust muutma. "Asjaolu, et Eesti õigus sellist abielu ette ei näe, ei tähenda, et Rootsi õigust tuleb pidada meie avaliku korraga vastuolus olevaks," teatas kohtunike kolleegium.

Martin Helme ei pea probleemiks, et mainis kohtunike peade veeremist.

"Ma arvan, et kohtunikud, kes rikuvad seadust ja mõtlevad välja seadusi, ei tohiks jätkata oma ametis. Muidugi see tsitaat oli otsene reageering justiitsminister Reinsalu ütlemisele, et tema ei tahaks, et siit puldist jääks kellelegi kõlama nagu kohtunikke ähvardatakse," ütles Helme neljapäeval ERR-ile.

Helme väljaütlemistele vastas riigikogus Urmas Reinsalu: "Ma ei saa nõustuda retoorikaga, mis puudutab seda, et kui Eesti vabariigi parlamendi kõnetoolist öeldakse kas piltlikus või sõna otseses mõttes, et kohtunike pead peavad lendama mingi otsuse eest. Ja istungi juhataja vaikib."

Esmaspäeval istungit juhatanud Taavi Rõivase sõnul pole riigikogul iikmete sõnavõttudesse sekkumine lihtsalt kombeks.