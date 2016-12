President Kaljulaid: religioossed erandid koolilaste toidumenüüs on koht, kus minu jaoks tuleb mängu olulisus, et riik on meil ilmalik ja riigikirikut ei ole

President Kersti Kaljulaidi intervjueeris Joonas Hellerma (32), kes on peamiselt tuntud kultuurialaste kirjutiste poolest ning olnud ka muuhulgas ETV kultuurisaate "OP!" toimetaja ja saate "Plekktrumm" juht.

Eelnevatel aastatel on Eesti presidenti intervjueerinud näiteks Lauri Hussar, Margit Kilumets, Urmas Vaino ja Indrek Treufeldt.

Millist poliitilist kultuuri te uuelt aastalt ootate, teie sõnum poliitikutele?Ma loodan, et kokkuleppimise vaim süveneb. Me peame oskama üksteist võimendada. Meid on liiga vähe selleks, et kustutada üksteise häid omadusi ja külgi.Olete te kindel, et teid kuulatakse?Olen küll. Ma räägin sellest kogu aeg. Ma usun küll, et sellel on oma mõju.

Viidates Silvergate`ile: Kas võim ja selline kahevahel olek on aktsepteeritav? Mulle tundub, et mis ei ole kaetud riigisaladusega, võiks olla avalik. Ma olen rääkinud erakondadele ammu, et raamatupidamine võiks olla internetist ja ka tõeline.

Eesti majandus, kuidas teie endale majandusest pilti loote? Ma vaatan tööpuuduse numbrit kõigepealt. Kui see on kõrge, siis tuleb otsida lihtsaid ja kiireid viise, näiteks tuua välisinvesteeringuid. Aga kui tööpuudus on madal ja palgad kasvavad, siis on keerulisem. Siis tuleb olla ise innovatsiooniliider ja võitja.

Te olete ennast ka ise nimetanud liberaalne konservatiiv? Minu jaoks on oluline meie komberuum. See, kuidas me elame oma igapäevast elu. Kuidas me riides käime, mida me sööme jne. See on meile mingil moel oluline. Ja loomulikult me võime sellest ise välja minna ja siia võivad tulla teised inimesed ja loomulikult on tore, kui meie toidulaud on vaheldusrikka. aga siis on suur osa kombeid, mida me ei peaks mujalt tulijatel laskma muuta. Näiteks kombeks pidada laulupidsuid ja teha asju Eesti keeles. Aga ka see, et kombeks käia lühikese seelikuga ja ei tee religioosseid erandeid toidumenüüs. "See on see koht, kus minu jaoks tuleb mängu see olulisus, et riik on meil ilmalik ja riigikirikut ei ole. Mulle tundub, et just see on meile parim kaitse ka võõraste religioonide eest. Meil ei ole kohustust aktsepteerida nende religioonidega seotud tavasid, kui meie haiglad ja meie koolid on ilmalikud ega tee ühegi religiooni suhtes spetsiaalseid liigutusi, spetsiaalseid kummardusi. Mulle tundub, et just see kaitseb meie riiki."

Kurikuulsal kiriku-teemal küsimus. Ei, minu arvates taheti lihtsalt pidada tänujumalateenistust minu kohal viibides. Ma austan väga inimeste usuvabadust ning mul poleks olnud mitte midagi selle tänujumalateenistuse vastu, kui see oleks toimunud ka minu seal viibimata.

Kas on mõni avalik rituaal, mida Te välja pakute ametiajal?Meil 24. veebruariga seoses mitmeid rituaale ju näiteks ja ka vabadussammas, millega tekkinud rituaalid jne. Rituaalid muutuvad alati ja koguaeg. Ma arvan, et see on tore, aga põhiline olemus peab jääma. See, mis hinge liigutab.

Kas Putini kutsute Eesti 100. aastapäevale?Ma ei tea, milline on siis ju Venemaa suhtumine ja positsioon. Praeguse suhtumisega Venemaa presidenti ma ei kutsuks.

Mida Te teete suhete parandamiseks Venemaaga?Mina saan suhelda teiste partneritega. Me peame ütlema koos Moskvale, et muutused algavad Moskvast. Ehk annate sellega initsiatiivi käest ära?Meie panus ELi ühtsusesse on väga oluline. Näiteks kui Ukraina kriis tekkis, siis oli suhtumine, et "nüüd on siis teie positsioon Venemaasse". Ma pean sellist suhtlust oma positisoonipikendamiseks.

Eelmine president oli lõpus Euroopa pärast ikka väga murelik. Teie olete vastupidi eurooptimist. Mida teha aga terroriga?Tuleb tunda kaasa ja hoida kokku. Aga kui mõelda ELi tulevikule, siis ELi minevik on see, mis annab mulle kindluse. Alati saadakse probleemidega hakkama. Jah, see võib näha välja kole kohati, aga asjad saadakse paika. Näiteks ühised andmebaasid. Islam ja terrorism ei tohiks olla sünomüümid. Terroriste mina kardan.

Tartu ülikooliga ei olda vahel enam rahul. Mida sellest teemast arvate? Jah, on öeldud, et see on liiga edetabelikeskne. Aga nendes oleme ka ju järjest kõrgemal. Mis puudutab 3+2 haridust, siis olen öelnud naljatlemisi Volli Kalmile (TÜ rektor - toim.), et bakalaureusediplomeid tuleks anda välja vaikselt kuskilt tagauksest. Tegelikult on vaja vähemalt 2 aastat, et teemast mingi pilt saada ja siis spetsialiseerumisest rääkida. Sõbrad, palun, käige ikka vähemalt 5 aastat ülikoolis.

Aga suur tuulepark Hiiumaale?Kas see kaldale paistab? Kas see kaldale kostab? Mina ei tea! Ja kui paistab või kui kostab, siis peame edasi vaatama. Aga kui ütleme, et paistab?Mulle meeldib Vääna-Jõesuust näiteks vaadata tuulikuid, aga mina olen liiga masinakeskne inimene. Ja müra kohta ma kah ei oska öelda.

Mis saab Eesti metsadest?Mul on emotsioon selle temaga, Euroopa kohal lennates aastatega läheb meelest, et mets ei kasvagi vaid nö ritta panduna. Seega on mulle oluline, et see säiliks puhtana.

Rail Baltic. Kuidas ühiskonda sellel teemal ühendada?Me peame ennast ühendama Euroopaga pöördumatult ja tegema seda ka läbi infrastruktuuri. See on eluliselt oluline, et seda teeksime. Ainult lillesidemega köitmisest enam ei piisa. Loomulikult pole selliste projektide puhul täit kindlust ja see võtab kaua aega, aga mis on alternatiivid? Autovedu? See pole ju turvaline ja keskkonnasõbralik.

Eestis on suur palgalõhe ja palju naistevastast vägivalda. Miks me neist asjadest üle ei saa? Me oleme hakanud rääkima vägivallast ja nii saame ka kunagi sellest ehk üle. Aga hetkel oleme me jah tunnistamise ja rääkimise faasis alles. Kuidas Teie selles vallas eeskuju näitate?Olen delikaatne sellega tegelemisel. Räägin sellest ka inimestega tihti sellest, aga teen seda vaikselt.

Mis saavad olema Teie teemad 5 aastaks?On teemad, mis on mul seljaajus olemas: haridus, teadus, majandus. Aga üha armsamaks saavad ühiskonnaga seotud teemad, näiteks lindade ja valdade tegevus ja areng. Me räägime liiga palju haldusreformi mehaanikast, aga liiga vähe sellest soojast südamest, mis selle keskel on.

Mis annab sõnale usaldusväärsuse?Täpsus, Peab olema väga täpne ja väga järjekindel. Kui oled järjekindel selles, mida ütled, siis sõna ei devalveeru.

Olete tegelenud palju sõnaga, mida see tähendab?Üks sõna on nn "vaikne" sõna ja on ka sõnad, mis loevad.

Mis on teid enim üllatanud?See, kui lihtne on inimestele rääkida meid ümbritsevast maailmast.

Küsimus: täna õhtul on Teie 78. tööpäeva õhtu, mis on olnud kõige suurem väljakutse? Lubasin oma esimesel tööpäeval, et olen kohal, kui meie julgeolek on ohus või nõrgematele tehakse liiga. Olen kõnelenud paljudega meie julgeolekust, eriti Eestist väljas. Samuti olen ehitanud võrgustikku.

