President Kaljulaid Poroshenkole: Ukraina peab näitama konkreetseid samme reformide elluviimisel

„Me jälgime Eestis väga tähelepanelikult neid pingutusi, mida Ukraina teeb muutumaks euroopalikuks avatud ühiskonnaks. Ukraina peab astuma konkreetseid samme, mis näitavad, et muutused ka tegelikult toimuvad. Neid samme pole vaja meile või Euroopa Liidule, neid samme on vaja Ukraina riigile ning inimestele. Korruptsioonikohtu loomine on üks neist ning loodame, et see kohus hakkab ka edukalt tööle. Samas on välisinvestorite huvide kaitse Ukrainas endiselt nõrk ning see pidurdab Ukraina majanduse arengut,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist president Poroshenkoga.

Olukorrast Ida-Ukrainas rääkides tõdeti, et suuri muutusi võrreldes kevadega, kui president Kaljulaid rindejoont külastas, toimunud pole. „Meie hoiame Venemaa poolt toetatud sõda Ida-Ukrainas ning Krimmi poolsaare okupeerimist jätkuvalt rahvusvahelise tähelepanu fookuses. Euroopa ei tohi sellest väsida, anda alla põhimõtetes ega naasta suhetes agressoriga tavapäraste suhete juurde,“ ütles president.

President on täna ja homme töövisiidil Ukrainas. Täna kohtus riigipea lisaks president Poroshenkole veel opositsiooni esindajate Julia Tõmoshenko ja Vjatšeslav Vakartšukiga ning avas Eestist pärit loomekeskuse LIFT99 Kiievi kontori, kus kohtus ka Ukraina edukamate idufirmade esindajatega. Õhtul osaleb president Kaljulaid Yalta European Strategy konverentsil (YES), kus vestleb Tony Blairiga digiühiskonna teemadel ning Carl Bildti modereeritud arutelul Ukraina õigusriigi ja korruptsioonivastase võitluse teemadel.