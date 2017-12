President Kaljulaid peab oma aastalõpukõne Vabaduse väljakul

President Kersti Kaljulaid 31.12. 2016 aastalõpukõnet pidamas Foto: Ekraanikuva

Kui tavaliselt on Eesti rahvas harjunud, et vabariigi presidendi aastalõpukõne ja uusaastatervitus jõuab nendeni läbi telekanali ja on eelnevalt salvestatud, siis president Kersti Kaljulaid peab seekord oma kõne otse vana-aastaõhtu rahvapeol Tallinnas Vabaduse väljakul.