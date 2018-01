President Kaljulaid ootab noori Eestile 100. sünnipäeva puhul kirjutama

President Kersti Kaljulaid kutsub kõiki 10.–12. klassi noori Eesti 100. sünnipäeva puhul kaasa mõtlema ja Eestile sünnipäevakõnet kirjutama. Parima kõne saab võitja ette kanda riiklike teenemärkide jagamisel veebruaril, teatas presidendi kantselei.

Oma aastalõpukõnes kutsus president Kaljulaid noori üles rääkima nendega, kes täidavad täna leheveerge ja kõnepulte: „Ainult meie mõtetest ma teie tulevikku, kallid Eesti noored, otsida ei tahaks. Ma tean vaid seda, et te tahate olla õnnelikud. Aga kuidas te seda teha kavatsete? Palun rääkige meiega, kes me täna otsustame! Palun pange oma mõtted kirja. Nüüd ja praegu. Kirjutage Eestile!“

Ehkki möödunud kohalikud valimised noori liigselt ei kõnetanud, näitas Maapäeva 100. sünnipäevaks kirja pandud Noorte Manifest riigipea sõnul, et Eesti tulevik läheb noortele korda: „Sama keelt räägivad te teod merepäästjatena, vabatahtliku noortetöö tegijatena, noorkotkaste ja kodutütardena, kodu-uurijatena ja kodukandi elu edendajatena. Rääkige just nüüd, sel aastal, kui esimene sajand – lõpp hea, kuid kõik selles sajandis kaugeltki mitte – jääb seljataha. See sünnipäeva-aasta ei peaks mu meelest koosnema peamiselt meenutustest.“

Võitja saab oma kõne ette kanda 21. veebruaril Eesti Tänab sündmusel Narvas, kus president Kersti Kaljulaid annab riiklikud teenetemärgid inimestele, kelle pikaaegne pühendumus oma tegevusele ja tööle on muutnud kogu Eesti paremaks.