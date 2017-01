President Kaljulaid on naaberriigis visiidil: Rootsi ja Eesti on tihedalt põimunud

President Kersti Kaljulaid on täna töövisiidil Rootsi kuningriigis, kus kohtus riigijuhtide, ettevõtjate ja Eesti kogukonnaga.

„Neid rahvaid, kes mõistaks eestlasi nii hästi kui rootslased, väga palju ei ole. Rootsi ja Eesti majandused on tihedalt põimunud, nii nagu on põimunud ka tuhandete meie perekondade ajalood,” ütles president Kaljulaid pärast kohtumisi Rootsi riigijuhtidega.

Kohtumistel arutati lisaks majandusküsimustele ka Euroopa tuleviku üle, kahepoolset kaitsekoostööd, Eesti prioriteete EL nõukogu eesistumisel ning rõhutati Läänemere-regiooni koostöö olulisust.

President Kaljulaidi sõnul on meil maailmas toimuvast rootslastega väga sarnane arusaam. „Me oleme Rootsiga valinud pisut erineva tee rahu tagamiseks – meie oleme NATOs ja nemad mitte – kuid me jagame samu väärtusi,” ütles president Kaljulaid. „Nii on see ka näiteks idapartnerluse ja Ukraina-küsimuse puhul.”

Riigipea kohtus Tallinki laeval ka Rootsi suurettevõtete juhtidega. „Rootsi on Eesti suurim välisinvestor ja eksporditurg. Dünaamika neis suhetes on küll muutunud – oleme aastatega arenenud odava tööjõu riigist võrdseks partneriks –, kuid suhete intensiivsus pole jahtunud. Mõlema riigi ettevõtted otsivad ja ka leiavad uusi koostöömudeleid,” sõnas riigipea pärast kohtumist.

Oma esimesel töövisiidil Rootsi kohtus riigipea Rootsi kuninga Carl XVI Gustafiga, peaminister Stefan Löfveni, välisministri Margot Wallströmi ja Riksdagi esimehe Urban Ahliniga. Peale selle külastab riigipea pärastlõunal kohalikku Eesti Kooli ning eile kohtus ta ka Eesti kogukonna esindajatega.