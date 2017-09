President Kaljulaid: noored võiksid olla kõige aktiivsem valijagrupp

Tänavu saavad kohaliku omavalitsuste valimistel esmakordselt valida ka 16- ja 17-aastased. Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaidi algatatud kampaania kutusub kõiki noori üles arvamust avaldama ja valima.

Täna startis president Kaljulaidi algatatud sotsiaalmeediakampaania, mis kutsub kõiki noori üles osalema kohalike volikogude valimistel ning jagama mõtteid selle kohta, mida nende kodukohas võiks muuta ja paremini teha. Kampaania teemaviide on #nooredvalima.

"Esimest korda saavad valimisurnide juurde – reaalses elus pigem küll e-valimiste kodulehele – minna 16-aastased. Esimest korda lähevad valima selle aastatuhande noored. Tänasest jääb valimiste alguseni kümme päeva. See on täpselt paras aeg, et jõuaks veel mõelda ja sõpradega arutada ning vaielda ka koolitunnis, mis on see, mida te oma kodukohas muuta tahate. Ja mõelda, kes on need poliitikud, kes tahavad teie eest mõelda ja kes on need, kes lasevad teil ise mõelda ja oma mõtted teoks teha. Neid valigegi!" ütles riigipea.

"Noored on ja on alati olnud maksimalistid. Miks ei võiks neil noortel, kes esmakordselt valimiskasti juurde lähevad, olla ambitsiooniks olla kõige aktiivsem valijagrupp?" küsis president Kaljulaid ning lisas, et 100% on noorte ambitsioonidele vastav valimisaktiivsus.

Kampaaniavideos löövad kaasa veel Kristel Aaslaid, Uku Arop, Ženja Fokin, Marilyn Jurman, Daniel Levi, Hanna Martinson, Mattias Naan, Tõnis Niinemets, Tuuli Rand, Marko Reikop, Stig Rästa, Helen Sildna, Merilin Taimre ja Helene Vetik, kes räägivad, mida oleks nemad oma kodukohas tahtnud muuta, kui oleks 16-aastaselt saanud valimistel osaleda.

Käesoleval aastal saavad kohalike omavalitsuste valimistel valida kõik vähemalt 16. aastased alaliselt Eestis elavad inimesed. See on Eestis esimene kord kui valimisõigus on antud ka 16.-17. aastastele inimestele. E-hääletamine algab 5. oktoobril.