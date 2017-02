President Kaljulaid Noora avamisel: ajapilt tuhmub kui teda kirja ei panda

Täna Tartus Rahvusarhiivi uut hoonet avades lausus president Kersti Kaljulaid, et ajapilt seisab inimeste silme ees üsna kaua ja üsna muutumatuna, aga ühel hetkel ta tuhmub, kui teda ei panda kirja.

“Mida rohkem on neid, kelle pilt saab ka sõnades talletatud, seda objektiivsem ja nüansseeritum on meie hilisem mõistmine. Selle pärast on tähtis, et mälu oleks alati erapooletu ja et kõikide aegade otsustajad annaksid võimaluse hoida alles nii arvamus kui eriarvamus, ühteviisi päevalehes kui ka kõvade kaante vahel,” lisas riigipea.

Vabariigi President tänas Rahvusarhiivi Eesti mälu hoidmise eest ning lisas, et kui on vaja korraldada kampaaniaid tööraamatute kogumiseks või muul moel kodanikke ajaloo täpsel tuvastamisel tülitada, siis oleme komistanud ühiskondliku katkestuse otsa. President Kaljulaidi sõnul on sellised katkestused meie ajaloo puhul paratamatud ja on isegi imekspandav, et meil siiski nii palju ka alles on – isegi Tartu rahulepingu originaal.

Rahvusarhiivi uus peahoone Noora Tartus Nooruse 3 sai nurgakivi aprillis 2015. Uude hoonesse on viidud J. Liivi tänava arhiivihoone kogud, Kuressaare ja Haapsalu osakondade kogud ning Tallinnas Tõnismäel asunud kogud. Hoone projekteeris Illimar Truverk.