President Kaljulaid kutsus võidupühaks Eestisse Soome, Poola, Läti, Leedu, Islandi ja Gruusia riigipead: saame tähistada oma sünnipäeva koos riikidega, kes mõistavad

President Kersti Kaljulaidi kutsel saabuvad 22. juunil Tartusse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistama kuus Euroopa riigipead.

XVIII Gaudeamuse avakontserdile tulevad Gruusia president Giorgi Margvelašvili, Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Läti president Raimonds Vējonis, Poola president Andrzej Duda ja Soome president Sauli Niinistö.

“On eriliselt pidulik ja sümboolne, et saame tähistada oma sünnipäeva koos riikidega, kes mõistavad, mida tähendab loota ja tegutseda selle nimel, et saaksime lõpuks õiguse ise oma saatust määrata,” lausus president Kaljulaid. “Laulmine ja tantsimine on oluline osa iga riigi idenditeedist ja et ka üliõpilaslaulupidude traditsioon sündis just Eestis, siis sai küllakutse just selleks ajastatud,” lisas riigipea.

President Kaljulaid ja teised riigipead kohtuvad Tartu linnapea Urmas Klaasiga ning külastavad Eesti Rahva Muuseumi, Tartu Ülikooli ja Ahaa teaduskeskust. Õhtul annab president Kaljulaid riigipeadele piduliku õhtusöögi ja päev kulmineerub laulu- ja tantsupeo Gaudeamus avatseremooniaga koos tule, valguse ja muusikaga Vabaduse puiesteel ja Emajõe kallastel.

Gaudeamus toimub vaheldumisi kolmes Balti riigis ja üldjuhul iga nelja aasta tagant. Sel aastal toimub Gaudeamus Tartus 22.–24. juunini ning seal osalevad Eesti, Läti ja Leedu parimad üliõpilaskoorid, tantsijad ja pillimängijad, kokku 4000 esinejat.