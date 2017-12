President Kaljulaid kolib sügisel koos presidendi kantseleiga kuuks ajaks Narva

President Kersti Kaljulaid lubas, et kolib tuleval sügisel koos presidendi kantseleiga kuuks ajaks Narva ja kasutab tööpaigana seal avatavat Vaba Lava teatrikompleksi.

Kaljulaid rääkis telekanalile ETV+ antud aastalõpuintervjuus, et on lubanud kogu kantselei kuuks ajaks Narva kolida. Plaan saab teoks, kui Vaba Lava saab piirilinnas valmis oma hoone, vahendas ERRi venekeelne uudisteportaal.

President tahab selle sammuga näidata Eesti kogukonna ja ühiskonna kohalolekut Narvas.

Vaba Lava teatrikompleks rajatakse endise Baltijetsi tehase territooriumile ning ehitustöödega alustati 19. detsembril. Kompleksi avamistähtaeg on tuleva aasta 17. novembril.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles, et president lubas Narvas Vaba Lava rajavatele inimestele, et kui neil saab hoone valmis, kolib tema kuuks ajaks sinna.

Millal võiks see juhtuda, kes kolivad temaga kaasa ja kuidas see kõik välja hakkab nägema, on Linnamäe sõnul veel vara öelda. "See on hindamatu," ütles ta kolimise eelarve kohta.