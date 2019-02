President Kaljulaid kohtus jaanuaris nii sotsiaal- kui kaitsevaldkonna esindajatega, veebruaris on plaanis mitu olulist rahvusvahelist üritust

Indrek Tark reporter RUS

Londonis resideeriv Guyana Kooperatiivse Vabariigi suursaadik Frederick Hamley Case andis Eesti presidendile Kersti Kaljulaidile 24. jaanuaril üle oma volikirja Foto: Annika Haas, Presidendi kantselei kommunikatsiooniosakond

President Kaljulaidi jaanuarikuu tegemised on olnud mitmekesised: ta on kohtunud sotsiaal-, kaitse-, keskkonnavaldkonna esindajatega, esitanud uue riigikohtu esimehe kandidaadi, olnud välisvisiidil. Veebruaris on aga lisaks vabariigi aastapäevaga seonduvate ürituste korraldamisele planeeritud erinevaid kohtumisi teiste riigipeadega ja kaks välisvisiiti, ütles Delfile presidendi nõunik Taavi Linnamäe.