President Kaljulaid: keeldun ütlemast, et Trumpi saamine USA presidendiks on täiendav risk meile

Eesti riigipea Kersti Kaljulaid ütles intervjuus ERR-ile, et vaatamata USA presidendina ametisse astuva Donald Trumpi väljaütlemistele, pole senini mingit põhjust arvata, et Eesti julgeolekuolukord sellest kuidagi halveneks.

"Kõigepealt ma ei arva muide, et ka Donald Trump nii arvab. Võib-olla natuke ebaõnnestunud sõnakasutuses juhtis ta tähelepanu, et iga organisatsioon peab tegema pidevalt analüüsi, kas ta vastab tänapäevastele nõuete. Trump on ka varem avaldanud arvamust, et terrorismivastast võitlust peaks rohkem esile tooma rahvusvahelises kaitsekoostöös," ütles Kaljulaid vastuseks küsimusele Trumpi seisukoha kohta, et NATO on iganenud.

President Kaljulaid lisas, et "oleme näinud, et kuulamistel kongressis on tema tulevased lähimad kaastöötajad rõhutanud vägagi seda, kuidas transatlantiline side ja NATO on endiselt äärmiselt olulised ja peamine kaitsekoostöö tööriist. Meil ei ole põhjust ka nende meeste sõnades sugugi kahelda."

Kui Kaljulaidilt küsiti aga viidates Trumpile, Brexitile ja Prantsusmaa valimistele alanud aasta kohta, vastas ta:

"Ma keeldun ütlemast, et see, et Ameerika Ühendriikide presidendiks saab Donald Trump, on tingimata mingisugune täiendav risk. Me näeme võrdlemisi tasakaalukaid kuulamisi tema lähemate kaastöötajate osas. Ameerika Ühendriikidel on pikaajaline väärtustepõhise poliitika ajamise traditsioon. Mina endiselt ei usu, et see kuidagi muutuks."