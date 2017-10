President Kaljulaid Kataloonia sündmustest: patust pole puhas kumbki pool

Eesti president Kersti Kaljulaid nentis täna Võru gümnaasiumis peetud kõnes, et Kataloonias toimunul lasub süü nii katalaanidel kui ka Hispaania valitsusel. "Siin ei ole patust puhas kumbki pool, ka Kataloonia iseseisvuslased ju ei ole taotlenud Hispaania konstitutsiooni üle rahulikku diskussiooni," ütleb Kaljulaid.

Kersti Kaljulaid taunib Kataloonia sündmuste kõrvutamist üheksakümnendate alguses Balti riikides toimunuga. "Meie olime rahvusvaheliselt tunnustatud riik, mille Nõukogude Liit okupeeris ja seejärel eksisteeris meie riigi suhtes mittetunnustamispoliitika. Sellisena oli meil täielik õigus taotleda iseseisvumist ja me tegime seda rahvusvahelise õiguse mõistes juriidiliselt korrektselt," sõnab Kaljulaid.

President aga möönab, et Kataloonias toimunud referendum ei olnud Hispaania põhiseaduse järgi seaduslik. "Järelikult me peame tunnistama, et Hispaania keskvalitsusel on õigus öelda, et seda referendumit ei saa toimuda, sest põhiseadus seda ei tunnista," ütleb Kaljulaid.

Küll aga ei kiida president heaks referendumi vägivaldset mahasurumist Hispaania keskvalitsuse poolt. "Vägivald ei ole mitte kunagi lahendus ja sellise käitumisega pannakse kinni probleemi poliitilise lahendamise teed ja kanalid. Kui föderaalses riigis leitakse end olukorras, et üks rahvus tahaks arutada selle üle, kas omaette riik oleks parem, siis on selleks olemas demokraatlik mehhanism," rõhutab president.

Presidendiproua leiab, et alustada tulnuks üldistemast läbirääkimistest, mis oleksid keskendunud Hispaania põhiseadusele ja selle muutmisele. "Verbaalne sõnavahetus on sellises olukorras see, mis peab meid viima tulemuseni," alustab Kaljulaid, "Me teame ka, et kõik Kataloonia elanikud, kes ei ole kõik katalaanid, tingimata ei toeta iseseivust, aga ma arvan, et see nädalavahetus tõi kindlasti juurde neid inimesi, kes tahaksid, et sellise referendumi võimalus nende riigis oleks olemas. Selle üle olekski mõistlik diskuteerida," lõpetab Kaljulaid sõnavõtu.

Hispaania valitsus on Kataloonia referendumi kuulutanud ebaseaduslikuks, mistõttu Hispaania märulipolitsei on on hääletust igakülgselt takistada püüdnud. Katalaanide ja ametivõimude kokkupõrkes on kannatada saanud ligikaudu 900 inimest, neist neli viibivad haiglaravil.

Kataloonia valitsus teatas eilsete häälte lugemise lõppedes, et 90 protsenti eilsel iseseisvusreferendumil hääletanutest oli Hispaaniast lahku löömise poolt ning eilses telepöördumises ütles Kataloonia president Carles Puigdemont, et hääletuse tulemusena on piirkond võitnud õiguse kuulutada end iseseisvaks vabariigiks.