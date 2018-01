President Kaljulaid kaalub vabariigi juubeliaasta kõne pidamist Elva koolis või Tartu tähetornis

Presidendi vastuvõtt 24. veebruaril toimub tänavu Tartus Eesti Rahva Muuseumis (ERM), kuid 100. aastapäeva kõne võib president Kersti Kaljulaid pidada hoopis Elva koolis või Tartu tähetornis, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ei kiirusta infot kinnitama ega ümber lükkama, rõhutades Delfile endiselt, et läbirääkimised on alles pooleli ja mingit otsust pole veel tehtud.

Riigi sajanda aastapäeva tähistamise üritused jagunevad üle Eesti. Aastapäeva jumalateenistus peetakse Paides, Pärnus loetakse 23. veebruaril ette iseseisvusmanifest – nagu sada aastat tagasi. Traditsiooniline lipuheiskamine ja paraad toimub seekord Tallinnas.

Endiselt on lahtine see, kes 100. aastapäevale pühendatud presidendi vastuvõtu etenduse lavastab. Delfi on varem kirjutanud, et teatriinimeste seas levib info, et vabariigi 100. aastapäeva suurejoonelise kontserdi lavastamise usaldab presidendi kantselei teatrile NO99. Presidendi kantselei teatel on loovmeeskond veel lahtine, Tiit Ojasoo soovitab oodata ametlikku pressiteadet.

„Me konsulteerime erinevate loomeinimestega, et leida parim lahendus selle väärika sündmuse korraldamiseks. Enne, kui ei ole ühe, teise või kolmandaga käed löödud, ei oleks minust kena ühtesid või teisi nimesid hakata välja käima,” ütles Linnamäe.

Linnamäe sõnul sai ka 99. aastapäeva kontserdi loovmeeskond paika alles jaanuari esimeses pooles, seega pole olukorras midagi tavatut.

NO99 lavastaja Tiit Ojasoo teatas pärast pisukest vaikust, et tema praegu ei kommenteeri. „Võiksite oodata ametlikku pressiteadet,” soovitas Ojasoo vaid.

Viimase vabariigi aastapäeva kontserdi lavastas Jaak Prints.