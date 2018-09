President Kaljulaid Gruusias: jätkuvad reformid teenivad Gruusia ja tema inimeste huve

President Kaljulaid toonitas kohtumisel, et Gruusial ja Eestil on tugevad riikidevahelised suhted, mida sümboliseerib muuhulgas tihe poliitiline läbikäimine, aus mõttevahetus ning märkimisväärne koostöö erinevates valdkondades. Pikemalt räägiti Gruusia arengust ning julgeolekupoliitikast. Vabariigi Presidendi sõnul ei ole Eesti unustanud, et Gruusia on endiselt osaliselt okupeeritud ning lubas kaasa aidata, et seda ei unustataks ka mujal maailmas. Riigipead peatusid pikemalt ka kliimamuutustel, keskkonnateemadel ning puhta elukeskkonna väärtustamisel seoses laupäeval toimuva Teeme ära Maailmakoristuspäevaga.

Peaminister Mamuka Bakhtadzega kohtudes kinnitas president Kaljulaid, et Eesti toetab endiselt Gruusiat nii muutuste läbiviimisel kui arengukoostöös ja lähemas lõimumises Euroopa Liidu ja NATOga. „Reformide kiirem läbiviimine majanduskeskkonnas, keskkonnakaitses ja hariduses elavdaks Gruusia majandust, lisaks investoritele kindlust ning aitaks kaasa tihedamale koostööle nii Eesti kui Euroopa Liiduga tervikuna,“ lausus Eesti riigipea. Väga oluline on ka toimiv õigusriik ja tugev kodanikuühiskond, kes saab omakorda muutustele kaasa aidata ning neid käima lükata, lisas president Kaljulaid.

Vabariigi President esineb täna Tbilisis rahvusvahelisel konverentsil „Maailm 2018: tagurpidi?“, kus vestleb McCaine’i instituudi juhi ja USA eriesindajaga Ukrainas Kurt Volkeriga Gruusiast ja regiooni julgeolekust.