President Kaljulaid Euroopa koolijuhtidele: muutunud maailm nõuab uut lähenemist ka laste õpetamisele

Presidendi sõnul on Eestis alati väärtustatud kõigi õigust haridusele. "Teadsime juba sajandeid tagasi, et peame oma inimesi harima. Samuti saime aru sellest, et peame võimaldama haridust ka tüdrukutele. Sest nutikat riiki ehitavad haritud emad," sõnas Kaljulaid.

"21. sajandi alguses oleme oma kooliga siinsamas, kus iga teine arenenud riik – ehitanud üles parima haridussüsteemi, mida oskasime ette kujutada," rääkis president. "Ometi jäi meil midagi olulist märkamata – me keegi ei näinud ette, et tehnoloogiline tsükkel muutub nii lühikeseks ja palju asju on nüüdseks juba vananenud," lisas ta.

Kaljulaidi sõnul peab mõtlema, kuidas valmistada lapsi ette radikaalseteks muutusteks ühiskonnas ja kuidas pakkuda õpetajatele uusi tööriistu, et tänased noored oleksid paremini valmis tehnoloogiliselt kiirelt arenevas, aga ka globaliseeruvas maailmas toime tulemiseks.

"Tehnoloogia on meie ümber ja noorte seas. Me ei pruugi osata anda neile täpseid oskusi tulevikumaailma jaoks, aga vähim, mida me saame teha, on lõpetada tehnoloogia süüdistamine selles, et meie lastel on tänases vanamoodsas koolis igav," rõhutas riigipea.

"Ilmselt õpetame noortele ka tulevikus vanamoodsaid asju, sest mõni asi on ja jääb alati oluliseks, isegi kui tehnoloogia paljud tööd tulevikus üle võtab," sõnas Kaljulaid. "Masin võib osata kõike muud, aga me ületame masinat kindlasti empaatiavõimes. Ja seda jääme oma lastele õpetama ka edaspidi – kuidas olla kaastundlik inimene, aus ühiskonnaliige ja seista nende eest, kes seda parasjagu ise teha ei jaksa," ütles riigipea lõpetuseks.