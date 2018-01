President Kaljulaid esitab riigikontrolöri kandidaadiks Janar Holmi

President Kersti Kaljulaid teeb riigikogule ettepaneku nimetada järgmiseks viieks aastaks riigikontrolöri ametisse Janar Holm.

Praegu sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina töötaval Janar Holmil on ligi 20 aastane juhtimiskogemus, teatab presidendi kantselei.

Üheksa-aastane töökogemus haridus- ja teadusministeeriumi kantslerina ning sellega kaasnenud tihe koostöö teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega on andnud talle väga hea pildi ja arusaamise riigi erinevatest poliitikavaldkondadest ja valitsemisaladest. Põhiseaduse järgi teeb president riigikogule ettepaneku riigikontrolöri ametisse nimetamiseks. Ettepaneku heakskiitmiseks on vajalik poolthäälte enamust parlamendis toimuval salajasel hääletusel. Riigikontrolöri ametiaeg on 5 aastat alates ametivande andmisest.