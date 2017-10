President Kaljulaid EPL-ile: läheksin Venemaale visiidile, kui piirileping ratifitseeritaks

President Kersti Kaljulaid leiab, et Eesti-Venemaa halvad suhted pole Eesti valik ning Venemaale läheks ta visiidile vaid juhul, kui piirleping saab ratifitseeritud.

Kaljulaid ütles pikas intervjuus EPL-ile, et Eesti-Venemaa kehvad suhted pole kunagi olnud meie valik. "Praegu on see Venemaa valik, et nad eiravad üldisi kokkulepitud printsiipe rahvusvahelises suhtluses. Muu hulgas seda, et riikidel on õigus otsustada, mida teha ja kellega kaubelda ka siis, kui neil pole jõudu. Venemaa ei taha seda tunnustada. Ükskõik mida me siin teeksime peale selle, et hoiame oma lääne partneritega ühtsust ja punaseid jooni, ei muuda seda."

Kaljulaidi sõnul on oluline hoida suhteid tasanditel, kus suhtlus on võimalik. Ta tõi näiteks kultuuri- ja piirisuhted. "Mida rohkem on meil madala tasandi suhteid, seda rohkem säilib meil arusaamist, mida see suur rahvas seal mõtleb. Ja seda on oluline teada."

Eesti Päevaleht uuris, kas see tähendab, et Kaljulaid ei kutsu Venemaa presidenti Vladimir Putinit Eesti sajandale sünnipäevale, nagu Soome seda tegi. "Mult on Vene ajakirjanikud küsinud, millisel juhul läheksin Venemaale visiidile. Olen öelnud, et kui Eesti-Vene piirileping peaks saama ratifitseeritud, siis ma küll võtan ette ning lähen ja ütlen selle eest tänu."