President Kaljulaid arutas Austraalia kindralkuberneriga Eesti ja Austraalia koostöö küsimusi

"Oleme Austraaliaga samameelsed, näiteks on meil sarnased seisukohad nii julgeolekupoliitikas kui ka suhtumises liberaalsetesse demokraatlikesse väärtustesse. Meil on palju võimalusi koostööks nii rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka näiteks küberkaitse ja digivaldkonnas," lausus Eesti riigipea pärast kohtumist. "Näiteks on Austraalia huvitatud osalemisest NATO küberkaitsekeskuse töös ning Eestil on Austraaliaga ühine projekt Vaikse ookeani saareriikide digitaalse arengu kiirendamiseks," lisas Kaljulaid.

Pärast kohtumist jälgisid president Kaljulaid ja kindralkuberner Cosgrove koos Võitmatute Mängude purjetamisvõistlusi.

Eesti riigipea kohtus täna täna Sydney Eesti Majas ka siinse Eesti kogukonnaga.

Homme alustab Eesti riigipea töövisiiti Vanuatule, kus ta kohtub president Tallis Obed Mosese, peaminister Charlot Salwai Tabisma, Vanuatu parlamendi spiiker Esmon Saimoni ning Vanuatu välisminister Ralph Regenvanuga.