President Kaljulaid annab e-külalistunni tuhandetele õpilastele

„Huvi rahatarkuse tundide vastu on väga suur. Õpilased soovivad teada, kuidas majanduslikult arukaid otsuseid teha. Erinevate uuringute järgi on Eesti õpilased finantsteadmiste poolest Euroopas esirinnas, kuid kui vaadata kogu elanikkonna käitumist, oleme viimaste seas. E-külalistunnid on hea võimalus siduda õpikuteadmised praktiliste näidetega,” sõnas Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets.

Riigikantselei EV100 programmi juhi Maarja-Liisa Soe sõnul on Tagasi Kooli poolt valmis saanud suur ja oluline kingitus, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

„EV100 südames on lapsed ja noored ning e-külalistunnid on pakkunud palju avastamisrõõmu Eesti noortele üle terve maailma. Tagasi Kooli on kokku pannud just sellise programmi, mis peegeldab kaasaegseid teemasid läbi hetkel tegutsevate spetsialistide. Loomulikult on e-külalistundide võlu veel see, et kõik loengud on veebis üleval ja neid saab ka edaspidi väärtuslike õppematerjalidena kasutada,“ sõnas Soe.

E-külalistunnid on 45-minutilised külalistunnid, kus külalisõpetaja jõuab koolitundidesse otseülekande teel. Kõik õpilased saavad külalisõpetajaga suhelda tunni ajal ühise jututoa kaudu.

Tundides osalemiseks saavad õpetajad oma klassid registreerida Tagasi Kooli lehel. Huvilised saavad tunde jälgida EV100 lehel.

E-külalistundide toimumist toetavad EV100, Swedbank Eesti, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Overall Eesti.