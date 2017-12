President Kaljulaid andis armu maksukurjategijale

Eile vaatas president Kersti Kaljulaid üle 31 armuandmispalvet, millest rahuldas ühe - tänasest sai vanglast vabaks maksukuriteo eest karistust kandnud Henrik Antsov.

Hendrik Antsovile määrati 2016. aasta novembris kuritegelikku ühendusse kuulumise ja maksukuriteo toime panemise eest neli aastat, kümme kuud ja 23 päeva vangistust. Käesoleva aasta juunis vähendati karistust kahe kuu võrra.

Antsov mõisteti 2007. aastal süüdi suures koguses narkootikumide käitlemise eest ning karistuseks määrati talle toona 6-aastane vangistus. Kahe aasta pärast pääses mees tingimisi enne tähtaega kolmeaastase katseajaga vanglast. Vanglas oli ta selleks ajaks olnud üle kolme aasta, sest loeti 2006. aasta august, mil mees kinni võeti.

Kaljulaidi otsus anda Antsovile armu jõustus täna ning mees pääses vangistusest tingimisi kaheaastase katseajaga.

Presidendil on ainuõigus vabastada süüdimõistetud nende palvel karistuse kandmisest või kergendada karistust. Armuandmine eeldab, et õigusmõistmine on juba toimunud ja isik on antud üle täitevorganitele karistuse täideviimiseks. Armuandmisega ei anna Vabariigi President hinnangut kohtuotsusele.

Kaljulaid on varem andnud armu ühe korra - märtsis pääses vangistusest endine missioonisõdur Aleksander Ilves, kes oli ebaseaduslikult käitlenud tulirelva ja laskemoona. Varem oli ta osalenud narkoäris.

President Toomas Hendrik Ilves andis oma 10-aastase ametiaja jooksul armu 16 inimesele.

