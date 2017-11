President Ilves tuleb virtuaalselt Eestisse kõne pidama

16. novembril toimub Eesti arhitektuurimuuseumis lobiteemaline konverents, kus teiste hulgas esineb ka president Toomas Hendrik Ilves. Tõsi, küll video vahendusel.

Milttoni kommunikatsioonibüroo korraldataval konverentsil nimega "Kes seda lobi keedab?" räägitakse, kuidas Eesti tervikuna ja selle ettevõtjad Brüsselis oma huvide esindamisega hakkama saavad.

Büroo asutajaliige Martin Kukk lisas, et sõna võtab ka Siim Kallas, kes räägib, kuidas tema osalusel kunagi Euroopa Liidus lobireegleid kehtestati.

Lobireeglite kehtestamisest räägitakse veel - konverentsi teises pooles arutatakse, kuidas on seisud ettevõtjate esindamisega Eestis ja kas ehk on ka siin vaja lobireegleid kehtestada.

President Ilves kutsuti osalema just seetõttu, et Eesti esindajana on ta käinud palju mööda maailma äridelegatsioonidega Eesti ja selle ettevõtjate huvide eest seismas. Et Ilves osaleb konverentsil video vahendusel, oli kokku lepitud algusest peale.

Lisaks Ilvesele ja Kallasele saavad sõna ka Alexla Grupi nõukogu esimees Heiti Hääl, Helsinki Business Hub turunduskommunikatsiooni direktor Johanna Huurre, Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas, Miltton Brussels tegevjuht Jan Store, Milttoni nõukogu liige Jüri Raidla, Nortali tegevjuht Priit Alamäe ja Coca-Cola HBC Baltikumi kommunikatsioonijuht Luulea Lääne.

Aasta algusest kolis Ilves Californiasse, kus asus pooleteiseks aastaks ametisse külalisteadurina Stanfordi ülikoolis.