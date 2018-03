President hindas Eesti e-riigi ebamugavaks. RIA peadirektor Taimar Peterkop tõdeb, et ehkki praegune seis pole halb, paistab tulevik tume

Riigi infosüsteemide ameti peadirektor Taimar Peterkop leiab vastuseks president Kaljulaidi vabariigi aastapäeva kõnes esitatud kriitilisele seisukohale e-riigi kasutajaliideste ebapraktilisuse kohta, et hetkeseis on hea, kuid oluliselt rohkem tuleks investeerida inimestesse, kes infosüsteeme arendada võiksid.

Peterkopi sõnul pole olukord praegu halb, kuid tulevikuväljavaadetele head hinnangut ta ei andnud. "Meie maine on kõrge, meilt küsitakse nõu ja võetakse eeskuju. Ja seda asja eest," ütles Peterkop Delfile antud kommentaaris. "Samas oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus paljusid e-riigi võtmekomponente suudame olemasolevate ressurssidega häda pärast töös hoida," lisas ta murekohtadest rääkides.

Süsteemide kaasaegsena hoidmiseks on Peterkopi hinnangul vaja palju rohkem panustada arendustegevusse. "IT-valdkond areneb väga kiiresti, mistõttu ei piisa ainult parandamisest ja üksikutele probleemidele lahenduste leidmisest," ütles Peterkop oma kommentaaris. "Kui tahame endiselt olla eeskujuks, siis peame olema ka valmis oluliselt rohkem investeerima," lisas ta.

Peterkopi arvates on raha piisavalt seadmetesse ja IT-süsteemidesse investeerimiseks, sest kasutatakse paljuski Euroopa Liidu vahendeid. Oluliselt rohkem on Peterkopi sõnul vaja aga investeerida inimestesse. "Eestis on puudus kompetentsetest inimestest, kes suudaksid olla targad tellijad riigiasutustes ja teinekord ka erasektori poolel head arendajad,“ leiab Peterkop.

Ka majandus- ja taristuminister Urve Palo ei vaielnud tänasel valitsuse pressikonverentsil presidedndi kriitikale vastu. "Tõsi on see, et saab paremini," ütles Palo. Samas on Palo sõnul valitsus astunud olulisi samme teenuste arendamise tagamiseks. Nii on määratud igasse riigiasutusse vastuaja, kes jälgib ja analüüsib elektrooniliste toimingute kasutajaliideste kasutamise tõhusust ja arendusvajadust. "Ma tõesti loodan, et mõne aasta pärast pole presidendi etteheide enam relevantne," ütles Palo presidendi kriitilist seisukohta kommenteerides.

"Praegu on praktiliselt kõik toimingud elektrooniliselt kaetud, erandiks vaid abiellumine, lahutamine ja kinnisvara ost," rääkis Palo hetkeseisust. "Aga siit tuleb ka edasi minna, et see oleks ka mugav, et need teenused oleks inimestele ka nähtamatud," lisas ta arenguperspektiividele viidates. "See tähendab, et ei ole enam vaja minna erinevate ministeeriumite kodulehele, vaid valikud kuvataks automaatselt nagu eeltäidetud tuludeklaratsiooni puhul," selgitas Palo.

President Kersti Kaljulaid leidis oma vabariigi aastapäeval peetud kõnes, et e-riigi kasutajaliidesed on tihtipeale lubamatult vanamoodsad, ebaloogilised ja pikatoimelised. Presidendi kantselei ei soovinud presidendi seisukohta täpsustada ega välja tuua ka täpsemalt silmas peetud aegunud kasutajaliideseid. E-toimingute turvalisust on hiljuti kritiseerinud ka endine riigipea Toomas Hendrik Ilves.