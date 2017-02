Presidendilt ordeni saanud veebikonstaabel Maarja Punak: olen järelikult teinud oma tööd õigesti

Presidendilt Kotkaristi Raudristi teenetemärgi saanud politseiametnik Maarja Punak, keda tuntakse ka kui veebikonstaabel Maarjat, peab saadud tunnustust suureks auks ning tõdeb, et järelikult on ta teinud oma tööd õigesti ja hästi.

"See on väga suur au. Ma tean, et olen järelikult teinud oma tööd õigesti ja hästi ning seda on märgatud," sõnas Punak.

Veebikonstaabel tuletas meelde, et enne info sotsiaalmeedias jagamist tuleb hoolikalt järele mõelda, kas tegemist on õige või vale infoga. "Kui sa ikkagi täpselt ei tea või ei tunne inimest, kes on selle info postitanud, siis pigem jätta see jagamata, kui seda jagada ja tekitada asjatut paanikat," märkis veebikonstaabel.

Lisaks politseitööle on Punakul palju hobisid, sellel aastal alustas ta näiteks keraamikakursustega.

Vaata lähemalt videost!