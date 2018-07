Presidendid ei puhka, nad naudivad töökohustustes vaba aega

Selline bürokraatlik asjakorraldus osutus liiga keeruliseks, mistõttu ei võtnud oma ametis olemise ajal puhkust välja mitte ükski president. Kui Toomas Hendrik Ilves ametist lahkus, oli tal kokku 175 kasutamata puhkepäeva, mille eest ette nähtud hüvitis ületas 30 000 euro piiri.

Kaljulaidi ettepanekul tehtud seadusemuudatus läks eelmisel aastal ka läbi ning president on ametis aasta ringi, nii nagu näiteks ka riigikogu liikmed.

Presidendi pressiesindaja Mailin Aasmäe vahendas samuti, et presidendile pole puhkust ette nähtud. "Siiski on presidendil selliseid perioode, kus töökohtumisi on vähem. Neid on nii suvel kui ka talvel," sõnas Aasmäe.

Üht sellist rahulikku perioodi naudib Kaljulaid sel nädalal, kui saab veeta aega oma perega.