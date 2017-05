Presidendi puhkeaega tulevikus ei hüvitata

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, millega loobutakse Presidendi puhkusest ning selle hüvitamisest. Riigikogu liikme Anneli Oti sõnul ei sobi riigipea puhkus kokku Presidendi staatusega ning pole seetõttu üheselt mõistetav.

„Antud regulatsioon on kehtinud enam kui 20 aastat, kuid selle aja jooksul ei ole ükski riigipea oma puhkust välja võtnud,“ sõnas riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Anneli Ott, kelle sõnul oli seetõttu presidendile ametiaja lõppedes ettenähtud korraga välja maksta mitme kuu puhkusehüvitis.

Uues seaduses tunnistatakse kehtetuks presidendi võimalus saada aastas 35 kalendripäeva puhkus ning saada puhkusetasu, mis on võrdne tema ametipalgaga. Oti sõnul aitab see kaasa ka maksumaksja raha kokkuhoidmisele. „Näiteks President Ilves sai oma ametiaja lõpus hüvitist enam kui 30 000 eurot,“ märkis riigikogulane.

Oti sõnul ei ole riigipeal lihtsalt võimalik soovitud perioodil töökohustustest täielikult vabaneda. „Vabariigi Presidendi institutsioon näeb ette Presidendi püsiva ametisoleku,“ rõhutas ta. Riigikogulane märkis, et tänasel päeval on meil nii palju digitaalseid võimalusi ning riigipea saab oma ülesandeid täita üldjuhul igal pool. Oti sõnul ei tähenda see, et Vabariigi President ei tohi üldse puhata, vaid tal on võimalus puhata siis, kui tema ametikohustused seda võimaldavad. „President peab olema alati valmis täitma olulisi riiklikke ülesandeid viivitamatult,“ lisas ta.