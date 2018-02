Presidendi nõunik Linnamäe: 300 000 eurot ei olnud ainult "Teekonna" tootmise eelarve

Foto: Priit Simson

Mitmed filmindusega kokku puutunud inimesed on avaldanud kahtlust, et kas NO99 eraldatud 300 000 eurot (250 000 + käibemaks) on ikka hästi kulutatud. Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi kunstifilmi "NO31 "Teekond" Muusikaline rännak läbi Eestimaa" eelarve pani kirjutama nii ajakirjanik Teet Kalmuse kui ka kirjaniku ja filmirežissööri Kadri Kõusaare. Presidendi avalike suhete nõunik ütleb aga, et summa hõlmas kogu õhtut, mitte pelgalt filmi.