Presidendi kultuurirahastu kuulutab välja noore kultuuritegelase preemia konkursi

Presidendi kultuurirahastu kuulutab välja konkursi noore kultuuritegelase preemiale summas 5000 eurot.

Preemia on mõeldud kuni 35-aastastele Eesti kultuuritegelasele, kelle kunstilised saavutused on leidnud laialdast tunnustust või kelle looming ning kunstiline tegevus on oluliselt kaasa aidanud Eesti riigi ja kultuuri tutvustamisele maailmas.

Kandidaate võivad esitada nii noored kultuuritegelased ise, nende juhendajad, õpetajad, tööandjad, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 22. maiks kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulookirjeldusega (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus), loomingulise tegevuse kirjeldus ning vähemalt kahe tunnustatud kultuuritegelase või loomeliidu ja ühe tunnustatud kultuuritegelase soovituskiri.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vpinfo@vpk.ee

Noore kultuuritegelase preemiat rahastab Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu liige Indrek Neivelt.